Перед судом предстанут десять наркодельцов

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти жителей Ханты-Мансийска, Ярославля, Иркутска и Коми.

По информации ведомства, девять мужчин и одна девушка обвиняются в совершении нескольких преступлений. Следствием установлено, что четверо жителей Ханты-Мансийска, Ярославля, Иркутска, будучи членами организованного преступного сообщества и выполняя функции «мини-склада», осуществляли незаконный сбыт наркотиков синтетического происхождения в Сыктывкаре. А также покушались на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере массой 1569, 86, 1431 и 175 граммов на территории Республики Коми.

Двое из организованной преступной группы легализовали полученные преступным путем денежные средства на сумму около трех миллионов рублей.

После изобличения их деятельности сотрудники полиции задержали шестерых жителей Республики Коми, четверо из которых являлись закладчиками, а двое – потребителями наркотиков. У задержанных также были изъяты наркотические средства.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

Лина ПЕРОВА

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