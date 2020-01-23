По данным Фонда общественного мнения, идеальной для россиян считается семья с двумя или тремя детьми, однако в реальности ребенка планируют завести далеко не все. Препятствием являются отсутствие стабильного дохода и жилья и материальные затраты на содержание нового члена семьи. Для вас какая семья может считаться идеальной?

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперёд», Усть-Вымский район:

– Наш преподаватель по психологии в пединституте говорила, что дети в семье – это своеобразный коллектив. Чтобы дети были дружными, легче приходили к единым решениям, помогали и поддерживали друг друга, а значит и родителей, а в будущем – уже свои семьи, детей должно быть не менее трех. С этим мнением полностью согласен.

Конечно, многое сейчас зависит от уровня доходов семьи, наличия приемлемого для воспитания детей жилого помещения, стабильности в обществе, трудо-устроенности и многих других факторов. Но, если есть возможности и желание воспитывать детей, надо иметь трех-четырех.

Наличие детей в семье важно и для государства. Сейчас мы пришли к периоду, когда показатели рождаемости и смертности, особенно в сельской местности Коми, являются худшими в мире: рождается 7-8, а умирает 14-16 человек в год на каждую тысячу жителей. Это ведет к деградации коренного населения страны, сокращению ее экономического потенциала и обороноспособности в будущем.

Сергей Грудинин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Троицко-Печорского РЭС, Троицко-Печорск:

– Препятствием не станут отсутствие стабильного дохода и жилья и материальные затраты на содержание нового члена семьи, если это настоящая семья. Трое детей – это норма для семьи, и если наш президент способствует этому, то мое мнение по данному вопросу – он тысячу раз прав.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Идеальных семей не бывает в природе. А для нормального и благополучного существования и полезности для государства семья должна состоять не менее чем из четырех человек: муж, жена, сын и дочь либо два сына или две дочки.

Сергей Изъюров, пенсионер, Корткеросский район:

– Самая большая проблема у молодых – отсутствие жилья. Предлагаю при создании семьи сразу выделять двухкомнатную квартиру – служебную. После рождения первенца половину жилплощади оформлять в собственность семьи, а после рождения второго – и вторую часть. Так решалась демографическая проблема в ГДР. А иначе большинство молодых семей так и будет жить в нищете и тесноте и без детей.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Наша семья образовывалась в 90-е годы прошлого века, когда не платили зарплату, и я ходил разгружать доски, различные материалы, чтобы поддерживать семью. У нас был один ребенок, и как можно было думать еще об одном? На мой взгляд, идеальная семья – в гармонии семейных отношений, а не в количестве детей. Количество детей в семье важно для воспроизводства населения страны.

Маргарита Дубняк, директор Зеленецкой средней школы, Сыктывдинский район:

– На мой взгляд, идеальная семья прежде всего – полная семья, в которой распределены обязанности. И мать, и отец имеют постоянный стабильный доход. Оба родителя предъявляют одинаковые требования к детям. В идеальной семье должно быть несколько детей, которые благодаря своим родителям могут получить не только достойное образование, но и развитие способностей: музыкальных, спортивных, художественных. Родители являются примером взаимоотношений, уважительного отношения к старшему поколению, к окружающим людям. В таких семьях воспитываются важные качества – доброта и милосердие.

Николай Морохин, глава сельского поселения «Нижний Воч», Усть-Куломский район:

– Оптимально – семья с двумя детьми, хотя у нас в поселении много семей, имеющих трех детей и более.

Игорь Завальнев, генеральный директор ООО «Быттехника»:

– На мой взгляд, идеальной семьей можно считать, когда в ней три ребенка. Надо повышать и пропагандировать институт семьи, а не показывать по ТВ, что многие наши известные политики и актеры женаты не по одному разу. И во все времена больше всего детей было на селе. А сейчас село разрушается. Село надо возрождать, создавать условия для хорошей жизни, тогда и рождаемость повысится.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микуня»:

– Трудная тема. Деньги и прочее, думаю, тут на втором плане. Как-то слабо верится в прямую зависимость дохода, или, если угодно, площади проживания, и количества детей. На первый план выступает «его величество менталитет». У меня двое детей, и я счастлив.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Идеальной считаю семью, проживающую в трехкомнатной квартире с доходом более 100 тысяч рублей в месяц, состоящую из родителей и двух-трех детей, не рассчитывающую на помощь государства.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– По-моему, идеальная семья должна иметь не менее трех детей. И государство должно создать все условия для этого: квартиру, стабильный доход, компенсации, доплаты и так далее. Не стоит забывать семьи, где уже имеется трое детей. Они должны получать от государства все вышеназванное. Чтобы не вышло так, что льготы получат только семьи, родившие детей в 2020 году и позже.

Валерий Хозяинов, отец трех дочерей, Сосногорск:

– Для меня идеальной является семья с тремя детьми, но и семья с двумя разнополыми детьми не далека от идеала.

Галина Шишкина, директор Центра коми культуры Корткеросского района:

– Для меня идеальная семья — семья, которая состоит из четырех человек: мама, папа и двое детей.

Светлана Мозер, заместитель директора Дворца творчества детей и учащейся молодежи, Сыктывкар:

– Семья от слова «семь я», то есть народная мудрость уже сказала свое мнение о том, сколько человек должно быть в идеале в семье. Но сегодняшняя экономическая и финансовая ситуация в России является очень нестабильной. Разница в доходах населения, несправедливость в распределении доходов государства, рост налогов, огромные проценты по ипотеке, неподъемные для многих молодых семей, разваливающаяся инфраструктура и отсутствие работы в регионах. И все это накручивается СМИ. Все это никак не стимулирует женщин рожать. Многие ограничиваются одним ребенком, потому что материнский капитал – это хорошо, но растить дитя надо много лет, и хочется, чтобы рос он сытым и образованным, а это немалые деньги. А я, конечно, за большую семью.

Подготовила Лина Перова

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