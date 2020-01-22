Восемь нетрезвых водителей

В минувшие выходные в Сыктывкаре столичная автоинспекция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы вместе с сотрудником кинологической службы МВД республики дежурили в районе дома №81 по улице Северной при выезде из города в направлении поселка Краснозатонский.

Как сообщает пресс-служба МВД, за время рейда автоинспекторы проверили более 160 транспортных средств и выявили 13 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Основные из них – это управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД России, отсутствие страхового полиса ОСАГО либо водитель не вписан в него.

Восемь водителей привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Из них два водителя повторно сели за руль в нетрезвом виде, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.

Всего же за выходные дни на дорогах Коми автоинспекторы выявили и отстранили от управления транспортными средствами 30 водителей в состоянии опьянения.

Проведение второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» планируется с 31 января

по 2 февраля.

Лина ПЕРОВА

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