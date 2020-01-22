Мутный Материк получит «веселый» знак

В республику приехали организаторы конкурса на самое смешное название населенного пункта России – команда сервиса путешествий Туту.ру. Они везут в Мутный Материк специальный знак «Мутный Материк. Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019», который установят в центре села, а также памятный кубок победителя, который вручат представителям сельской власти.

В конце прошлого года усинское село Мутный Материк победило в финале конкурса на самое смешное название населенного пункта России. Голосование прошло на сервисе путешествий Туту.ру. Здесь была собрана сотня смешных российских топонимов (в том числе и ижемская деревня Пустыня). Их поделили на десять групп, а после голосования в финал вышли десять населенных пунктов. В итоге 24 ноября победило название Мутный Материк (28 429 голосов). До последнего момента оно оспаривало лидерство у названия забайкальского села Хохотуй (кстати, это название от бурятского слова Хуһатай – «берёзовое»). Третье место – у Морозилки (Архангельская область). В десятку финалистов также вошли Мухоудеровка (Белгородская область), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Сахарная Головка (Севастополь) и Лох (Саратовская область).

22 января организаторы конкурса встретились в Сыктывкаре с республиканскими журналистами и ответили на интересующие их вопросы. Пресс-конференция с участием журналистов федеральных СМИ прошла в столичном Центре культурных инициатив «Югöр».

Главный редактор «Туту сюжетов» Тимур Юсупов представил свою компанию и рассказал о том, как возникла идея конкурса.

– Во время своей работы мы обратили внимание на то, что в России много населенных пунктов с веселыми названиями, – рассказал он. – В 2018 году провели первый конкурс. В нем участвовало тридцать названий, победила пермская деревня Чуваки. Это всего в двадцати километрах от Перми. Мы установили там знак, и сейчас все гости деревни фотографируются около него. Знак даже пытались украсть. Мы решили продолжить конкурс, и в прошлом году в нем участвовала уже сотня названий.

Генеральный директор «Туту агентства» Александр Гладилин добавил, что подобные конкурсы способствуют развитию внутреннего туризма в стране.

– Также это привлекает внимание журналистов к небольшим населенным пунктам, – сказал он. – Но не каждое название можно отнести к веселым. В частности, чеченское село Валерик, которое получило название от одноименной реки. А название реки переводится как «река смерти». Сражение на ней описал в своем стихотворении Михаил Лермонтов.

Александр Гладилин рассказал, что ночью с увлечением читал книгу об одомашнивании лосей в Коми АССР, и отметил, что в республике туристов могут привлекать северная природа и история края. В том числе и места, связанные с ГУЛАГом.

– Такая глубинка, как село Мутный Материк, – это именно то, что хотят сегодня посетить и увидеть туристы, которым надоел пляжный отдых, – отметил он. – Мы хотим пообщаться с жителями села. А они проведут для нас экскурсию и концерт.

Село Мутный Материк основано в 1871 году ижемцем – переселенцем из Варыша Андреем Семеновичем Артеевым. В честь него село имеет неофициальное название – Сем Андрей. Расположено на высоком берегу Печоры ниже реки Малая Мутная. На ижемском диалекте «материк» – это высокий земляной берег. В двадцати километрах от села в советские годы находилась деревня с необычным названием Зверинец. До начала семидесятых годов прошлого века она входила в Мутноматерикский сельсовет, но затем опустела.

Артур АРТЕЕВ

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