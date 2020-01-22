Молодые мамы получили сертификаты на первенцев

В районах Коми началось вручение первых сертификатов на региональный семейный капитал при рождении первенца.

Напомним, региональный семейный капитал при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки молодых семей. Она введена в республике с 2020 года впервые по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Получить сертификат на 150 тысяч рублей может абсолютно любая семья, независимо от материального положения, в которой в этом году родится первенец. Данная мера уже вступила в силу с 1 января 2020 года, и она является бессрочной.

В Усть-Вымском районе сертификат на 150 тысяч на первенца был вручен от имени главы Коми Сергея Гапликова Ангелине Коноховой (на снимке) из поселка Жешарт. Ее малышка родилась 4 января в Сыктывкаре. Мама с дочкой уже выписаны домой.

– Рождение ребенка – это радостный и волнующий момент в жизни родителей. Поздравляю с рождением дочурки. Пусть малышка растет здоровой, побольше улыбается и каждый день радует новыми умениями, – обратилась к молодым родителям руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер. – Для общества и государства очень важно, чтобы дети росли в хорошей, крепкой семье, где с первых минут малыш чувствует любовь и заботу, внимание и защиту со стороны взрослых, где продолжаются добрые семейные традиции. Если рождаются дети, значит, район живет.

Она также отметила, что государство всегда стоит на страже защиты прав семьи, материнства, детства и программа поддержки семей в виде регионального капитала является тому ярким примером.

В Прилузском районе аналогичный сертификат торжественно вручили жительнице села Объячево. В семье Екатерины и Романа Осиповых 14 января 2020 года родилась доченька Валерия.

Молодую мать поздравила и вручила от имени главы Коми сертификат на 150 тысяч, а также памятный подарок руководитель администрации муниципального района «Прилузский» Елена Нестерюк.

Оказалось, что для молодой семьи региональный капитал стал большой неожиданностью.

Елена Нестерюк напомнила, что сегодня существуют и другие меры социальной поддержки для семей, которые также предоставляются Центром социальной защиты населения Прилузского района.

Молодая мама поблагодарила за заботу руководство района и региона и пообещала, что семья обзаведется вторым ребенком.

А в Удорском районе сертификат на первенца вручен жительнице поселка Благоево Александре Шиловой. От имени Сергея Гапликова молодую маму поздравил руководитель администрации Удорского района Николай Жилин. Он пожелал Александре достатка, благополучия в семье, а ее дочке Есении – здоровья и большого счастья на жизненном пути.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru