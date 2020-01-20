Вице-премьер проинспектировал объекты коммунальной сферы Инты

По поручению главы Коми Сергея Гапликова в Инте с рабочим визитом побывал зампред правительства республики – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев. Он оценил прохождение муниципалитетом осенне-зимнего периода, сделал анализ работы энергетиков и коммунальных служб, сообщила пресс-служба МинЖКХ.

Объезд объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Константин Лазарев начал с осмотра многоквартирного дома №60 по улице Мира, в котором в 2019 году в рамках регпрограммы капремонта был отремонтирован, утеплен и облицован фасад. В этом же доме, как и в доме №54 по улице Куратова, выполнена замена лифтов. Рядом с домом №60 по улице Мира размещен комплекс со специальными контейнерами для раздельного сбора ТКО – пока бумаги и пластика. Это одна из двенадцати новых площадок, которые обустроены в городе в рамках договора между администрацией Инты и минприроды региона.

Далее вице-премьер осмотрел территорию возле Центральной библиотеки, благоустроенную и дополненную оригинальной уличной скульптурой за счет средств гранта главы Коми, который Инта выиграла в 2019 году на организацию мероприятий в честь празднования Дня образования республики.

Следующим объектом посещения стал парк культуры и отдыха. В 2019 году парк был благоустроен в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

– Знаю, что раньше этот парк горожане активно посещали, но в 90-х годах он пришел в запустение и как общественное пространство не использовался. Теперь парк возродили, и жители довольны этим. Весной мы проверим качество работ и узнаем мнение граждан, – отметил Константин Лазарев.

Также вице-премьер дал высокую оценку новым современным элементам украшения города: светящимся скульптурам и арт-объектам с дополненной реальностью, в целом организации освещения улиц, дворов, подсветки архитектурных объектов. По его словам, Инта с точки зрения освещения один из лучших муниципалитетов республики.

При посещении Интинской ТЭЦ зампред оценил запасы топлива, сформированные ресурсоснабжающей организацией при подготовке к отопительному сезону-2019/2020. При обсуждении темы возможного перехода ТЭЦ на использование природного газа Константин Лазарев пояснил, что этот вопрос еще прорабатывается, дальнейшая судьба станции будет определена в соответствии с теми задачами по развитию, которые будут стоять перед Интой. Положительно была отмечена и организация работы по расчистке улиц и дворов от снега.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы МинЖКХ