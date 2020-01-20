В усинской горбольнице открылся кабинет профосмотров

На базе приемного отделения усинской горбольницы открылся кабинет медицинских осмотров, сообщает usinskcrb.ru. Здесь будут проводиться предсменные, предрейсовые, послесменные и послерейсовые медосмотры работников предприятий.

Кабинет работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Горбольница получила соответствующую лицензию и привлекла нужных специалистов.

Оснащение кабинета позволяет проводить все необходимые мероприятия по выдаче допуска к работе (измерение артериального давления, пульса и температуры тела, определение содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе). Поскольку кабинет находится на территории приемного отделения, то в случае выявления факторов риска к выполнению работ можно своевременно оказать медицинскую помощь, дать рекомендации по лечению.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk-novosti.ru