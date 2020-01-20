Работа на опережение

Демографический пакет законопроектов Коми, вступивший в полную силу 1 января, гармонично вписался в комплекс инициатив, которые озвучил президент в своем послании Федеральному Собранию. Такое мнение высказал Сергей Гапликов в ходе заседания правительства республики, отметив, что региону еще нужно активно поработать над решением ряда проблем, в частности над обеспечением детей местами в ясельных группах.

– Президент России начал свое послание с самой важной темы для нашей страны в целом – демографии. Мы знаем, что есть демографическая яма, но результаты наших усилий говорят о том, что эту ситуацию можно исправить, – заявил глава Коми. – Поэтому на первый план государственной социальной политики выходит поддержка семей. Этих же приоритетов в своей работе мы придерживаемся уже не первый год, и в прошлом году приняли достаточно внушительный социальный пакет объемом 1,3 миллиарда рублей. С 1 января он вступил в полную силу. На днях я посещал наш перинатальный центр, вручал сертификаты и в том числе обсуждал с мамами эту тему. Они очень довольны, выражают надежду, что эта мера поддержки будет действовать и дальше. Напомню, наш регион первый ввел выплаты семейного капитала в 150 тысяч при рождении первенца. Президент в своем выступлении сделал акцент на введении федерального семейного капитала на первого ребенка. А мы выплачиваем не только на первенца, у нас еще и третий ребенок получает такой же семейный капитал.

По словам Сергея Гапликова, все, что было принято в Коми в прошлом году по линии нацпроекта «Демография» – увеличение пособий семьям с детьми, расширение числа получателей таких пособий, дополнительные меры поддержки и еще многое другое, – соответствует недавно озвученным поручениям президента.

Таким образом, регион провел работу на опережение. Глава республики поблагодарил за работу в этом направлении депутатов Госсовета Коми, правительство, общественников и всех неравнодушных граждан, принявших участие в обсуждении законопроектов.

Также он напомнил о введении социального контракта (231 такой договор уже действует в Корткеросском и Сосногорском районах) и работе, которую еще нужно провести в части помощи семьям с низкими доходами.

– Я прошу правительство провести дополнительный анализ этой работы, учитывая, что на сегодняшний день социальный контракт будет распространен по всей территории Российской Федерации. Наши расчеты показывают, что с помощью этой меры две с половиной тысячи семей в республике могут выйти из черты бедности. Но главным критерием, как и указал президент, должно быть не количество контрактов, а их качество, для того чтобы произошло реальное повышение доходов семей, – отметил руководитель региона. – Президент объявил о введении с января этого года ежемесячных выплат на первых и вторых детей семьям, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов. Вы помните, что мы тоже рассматривали такой вопрос. И если раньше эта мера действовала до полутора лет, то сейчас будет действовать, пока ребенку не исполнится три. В связи с этим перед регионом стоит задача обеспечить принятие необходимых нормативных актов. Прошу депутатов, правительство отработать эти инициативы и в ближайшее время их утвердить.

Для улучшения демографической ситуации нужно активизировать и работу в сфере образования. В частности, в вопросе улучшения ситуации с устройством детей в садики. Пока есть сложности с устройством в дошкольные учреждения детей до трех лет. В ушедшем году удалось создать 150 ясельных мест – за счет строительства новых детсадов, выкупа помещений. На эти цели было направлено 128,5 миллиона рублей.

– Хотя эта очередь сократилась на 40 процентов, тем не менее сейчас еще требуются места в ясельных группах для 740 малышей, – напомнил Сергей Гапликов. – Это очень много, поэтому предлагаю набрать дополнительные темпы и в 2020 году перейти к решению этой задачи, чтобы создать как минимум 255 мест за счет строительства объектов и еще около 300 мест за счет создания ясельных групп в частных образовательных организациях, которые имеют соответствующие лицензии, нормально работают и уже заслужили авторитет.

По мнению главы Коми, вкупе федеральные и региональные меры приведут к тому, что создать в республике счастливую многодетную семью будет легче, и это позволит улучшить демографическую ситуацию, изменить ее тренд к росту.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru