«Капитальная» поддержка

С 2020 года в Республике Коми началась выдача сертификатов на региональный семейный капитал при рождении первого ребенка. Как введение этой меры социальной поддержки сочетается с направлениями демографической и социальной политики, которые озвучил президент страны в послании Федеральному Собранию, в ходе брифинга 17 января рассказали заместитель министра труда, социальной защиты и занятости Коми Александр Хохлов и начальник отдела социальных выплат минтруда Светлана Матухно.

Инициатива выплаты регионального семейного капитала принадлежит главе республики Сергею Гапликову, который озвучил ее в конце июня 2019 года. На протяжении июля-августа возможности реализации этой инициативы активно обсуждались совместно с общественниками.

– В настоящее время такие выплаты есть в Тюменской, Калининградской областях, в Крыму и Севастополе. Но Коми стала первым регионом, заявившим о необходимости принятия у себя такого закона, – рассказал Александр Хохлов. – В сентябре, как только этот закон у нас был принят, Минтруд России предложил остальным регионам взять нашу идею на вооружение, а чуть позже наша практика была уже отмечена на российском уровне как одна из лучших. Потому что семейный капитал на третьего ребенка привел к увеличению количества третьих детей, а количество первенцев ежегодно снижалось. Поэтому то, что сейчас президент сообщил в послании Федеральному Собранию, что материнский капитал можно будет использовать уже на первенца, мы у себя в Коми считаем значимым итогом нашей инициативы, потому что не так уж часто на федеральном уровне подобные идеи вырастают из региональных инициатив.

На ближайшие три года региональный капитал полностью обеспечен финансовыми средствами. За три года на эти цели будет потрачено более миллиарда рублей. Сумма пока рассчитана из того количества детей, которые рождаются ежегодно сейчас. Но, по словам Александра Хохлова, если количество первенцев увеличится, то будет увеличено и финансирование этой меры. Этот семейный капитал будет доступен для всех, кто имеет в республике даже временную регистрацию.

По словам Светланы Матухно, предоставляться региональный семейный капитал будет на первенцев, родившихся начиная с 2020 года. Сертификат можно получить сразу после рождения ребенка, обратившись в центр социальной защиты или в МФЦ по месту жительства. Также данную услугу можно получить, подав заявление на портале госуслуг. Максимальный срок принятия решения – 30 дней, но с учетом того, что вся работа по проверке данных проводится быстрее, специалисты принимают решение раньше. По поводу распоряжения капиталом определены основные направления. Во-первых, это улучшение жилищных условий. Деньги могут быть направлены на получение образования ребенком и оплату медицинских услуг, а также на капитальный или текущий ремонт жилья. Но если в семье нет потребности во всем этом, то она может использовать средства регионального материнского капитала, например, на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, страхование жизни ребенка, страхование имущества семьи, оплату проездных билетов к месту лечения или отдыха. На эти цели можно ежегодно брать не более 25 тысяч рублей.

Для использования средств на капитальный ремонт семье нужно этот факт подтвердить. Должно быть разрешение администрации на капремонт и договор с подрядной организацией, потому что капремонт своими силами сделать нереально. Текущий ремонт подтверждается кассовыми чеками. Если семья предпочитает потратить деньги на оплату коммунальных счетов, нужно представить в орган соцзащиты квитанции, и деньги за оплату будут возмещены.

Вместе с федеральными средствами при рождении первого ребенка семья получит 616 тысяч рублей. Это позволит, по крайней мере, на первых этапах решить жилищную проблему. Если рождается двойня, то семья имеет право на региональный капитал при рождении первенца, а за мерой поддержки на второго ребенка надо будет обратиться в Пенсионный фонд. В общей сложности такая семья получит миллион двести тысяч рублей.

Получив сертификат, обратиться за распоряжением средствами капитала можно по истечении шести месяцев со дня рождения ребенка. Это по всем направлениям, кроме погашения ипотечного кредита, а также займа на приобретение или строительство жилья. Если у семьи есть ипотека или жилищный кредит, то, как только она получает сертификат, сразу может направить капитал на закрытие части ипотеки или кредита на жилье.

Как распорядиться полученными выплатами, семья вправе решить самостоятельно. Так, все средства могут быть направлены на решение жилищного вопроса. Или же семья может скомбинировать расходование регионального и материнского капиталов. То есть на улучшение жилищных условий использовать только федеральные 466 тысяч, а часть средств регионального капитала расходовать, например, на образование ребенка, часть – на текущие нужды семьи по 25 тысяч в год.

– В общем, условия достаточно просты, открыты, и изменений не предвидится. Отказов в получении этой меры поддержки, думаю, будет немного. Есть люди, у которых есть непогашенная судимость, условные сроки, принудительные работы. Они, к сожалению, не имеют права на семейный капитал, но таких людей от общего числа не так уж много, – отметил замминистра труда.

Галина ГАЕВА

Фото Минтруда РК