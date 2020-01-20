Экс-мэр Воркуты поддержал план развития северных городов

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор поддержал инициативы правительства Коми по разработке плана развития Воркуты и Инты. Об этом шла речь на рабочей встрече главы Республики Коми Сергея Гапликова с видным общественником, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, в соответствии с поручением президента России проект стратегического документа правительством региона подготовлен и направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Коми – министр финансов Галина Рубцова, министр экономики Константин Плехов, первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Виталий Поправка.

– В обозначенные президентом сроки план был подготовлен, проведены соответствующие консультации с Минвостокразвития и Минэкономразвития России. Всем соисполнителям план был разослан, – отметил Сергей Гапликов.

Игорь Шпектор, проработавший мэром Воркуты девять лет, поддержал усилия руководства Республики Коми по разработке и принятию на федеральном уровне плана развития Воркуты и Инты. Также член Общественной палаты России выразил готовность оказать содействие в согласовании документа в правительстве страны.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru