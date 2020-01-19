История по горизонтали и вертикали

25 января жители большинства крупных российских городов напишут исторический кроссворд. Акция проходит второй год подряд, и в этот раз в ней могут принять участие жители Сыктывкара. В столице республики «Всероссийский исторический кроссворд» состоится 25 января в 15 часов сразу не нескольких площадках.

Региональным организатором просветительской акции стала Национальная библиотека Республики Коми. Так как здание Ленинки сейчас закрыто на капитальный ремонт, то акция пройдет в одном из корпусов Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина (ул. Старовского, 55, аудитория 10).

– Также мы передаем пакеты с заданиями районным библиотекам, – рассказали «Республике» в Ленинке. – В частности, на проведение акции уже заявились библиотеки из Сыктывкара, Инты, Усинска, Ухты, Корткероса и Объячево. В Сыктывкаре до начала акции Национальная библиотека, а точнее Региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина при Национальной библиотеке презентует на экране электронные ресурсы, посвященные Великой Отечественной войне.

Необычный формат проверки знаний придумали в Московском городском педагогическом университете. Идею поддержали вузы, библиотеки и музеи страны. Для того чтобы написать кроссворд, не нужно специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки.

В этом году кроссворд будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Напомним, в честь юбилея Победы президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы.

Каждый участник получит тетрадь с кроссвордом. На решение десяти заданий отводится ровно один час, и полчаса на то, чтобы проверить ответы. Запрещать мобильные телефоны организаторы не планируют, ведь кроссворд – это семейное развлечение – квест, а не экзамен. Проверка и объявление результатов состоится сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут задать вопросы историкам, проводившим эту познавательную игру.

Пройдет акция также в Центральной городской библиотеке Сыктывкара и в Юношеской библиотеке Коми.

– К участию в акции приглашаются все, кто интересуется историей нашей страны и желает проверить свои знания и смекалку, – сообщили «Республике» организаторы мероприятия из Юношеской библиотеки. – Один час наедине с историей поможет вспомнить общее прошлое, освежить в памяти забытые факты, да и просто хорошо провести время. Приходите на исторический кроссворд всей семьей.

Специально к проведению просветительской акции в Оранжевом зале библиотеки появится плакат «Хроника Победы», раскрывающий самые значительные этапы Великой Отечественной войны. Здесь же будет представлена коллекция памятных медалей, выпущенных к 75-летию Победы. Этот ценный подарок преподнесла библиотеке член президиума городского совета ветеранов Зинаида Мингалева. В течение года коллекция памятных медалей будет демонстрироваться на мероприятиях Юношеской библиотеки. Школьники и студенты получат возможность познакомиться с историей создания каждой памятной медали и событием, которому она посвящена.

В этом году «Всероссийский исторический кроссворд» пройдет более чем на двухстах площадках во всех регионах России от Якутска до Калининграда.

Артур АРТЕЕВ