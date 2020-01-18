Взвешенный подход

На четырех полигонах ТКО в Коми работает весовой контроль, еще на пяти он должен появиться в этом году. Такая информация прозвучала на заседании правительства Коми.

Отсутствие весового контроля стало в прошлом году причиной споров о реальном количестве вывозимых отходов между региональным оператором по обращению с ТКО, перевозчиками, организациями, обслуживающими полигоны, поскольку речь шла об оплате, которая зависит от веса вывозимого и размещаемого мусора. Одна сторона была склонна полагать, что объемы завышаются. Другая – что ситуация складывается с точностью до наоборот.

– Хотел бы уточнить, как у нас обстоят дела с обеспечением наших полигонов весовым контролем? – поинтересовался на заседании глава Коми Сергей Гапликов у первого заместителя министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталия Поправки. – Эта тема на контроле у полпреда. Не хотелось бы перед ним краснеть и говорить о несуществующем и незавершенной работе. В чем проблема? Муниципалитеты не хотят работать? Назовите мне, какие именно?

– Из девяти полигонов, которые на сегодня включены в схему потоков ТКО, на четырех – в Сыктывкаре, Усогорске, Усинске и в Ухтинском районе – весовой контроль установлен, введен в эксплуатацию и работает как положено. Расчеты осуществляются. В Воркуте оборудование приобретено и установлено, ведутся работы по его вводу в эксплуатацию. В Усть-Вымском районе в селе Айкино и в Печоре решается вопрос об установке оборудования, есть проблемы, которые требуют комплексного решения. В частности, в Айкино это еще и вопрос о состоянии подъездной дороги к полигону, электроснабжении оборудования. В Вуктыле и Инте в декабре заключены контракты на поставку весового оборудования, и в течение первого квартала планируется его доставка, – сообщил заместитель министра.

Также Виталий Поправка заявил, что в целом услуга по обращению с ТКО в республике в праздничные дни оказывалась должным образом, но были вопросы, связанные с погодными условиями, особенно по северам.

– Решали их в ручном режиме совместно с муниципалитетами. В Воркуте и Печоре с привлечением регоператора были проведены совещания, намечен порядок работы, чтобы и управляющие компании, и дорожные службы, и регоператор оперативно реагировали на прогнозы по ухудшению погодных условий, – пояснил он.

Анна ПОТЕХИНА

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