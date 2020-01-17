Сыктывкар не уступает лидерства

В столице республики открылись сразу три «Точки роста»

В минувшую среду, 15 января, на базе трех образовательных организаций Сыктывкара были торжественно открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кабинеты с новейшим оборудованием получили Лицей народной дипломатии, Коми национальная гимназия и школа №22.

Изначально в рамках нацпроекта «Образование» создание таких центров планировалось только на базе сельских школ с целью уравнять их в возможностях с городскими, так как технический прогресс предъявляет все более строгие требования к профессионалам, которыми завтра станут нынешние школьники. Однако, как рассказала «Республике» начальник сыктывкарского управления образования Ольга Бригида, руководство города приняло решение изыскать средства и открыть такие же «Точки роста» в своих школах.

– В сельских школах на такие центры предусмотрено федеральное финансирование, – рассказала Ольга Бригида. – Но Сыктывкар всегда был, есть и будет лидером в системе образования республики, именно мы задаем тон, поэтому по инициативе и при поддержке главы города за счет средств местного бюджета было решено такие же «Точки роста» открывать и в Сыктывкаре. Мы сегодня понимаем, что система образования меняется быстрыми темпами, президент страны поставил задачу, чтобы в ближайшее время Россия вошла в десятку лучших по качеству образования стран. На базе «Точек роста» мы сможем развивать современные компетенции, предусмотренные чемпионатом WorldSkills.

У каждой из открывшихся трех «Точек роста» – своя «фишка». В Лицее народной дипломатии упор сделан на развитие информационных технологий. В Коми национальной гимназии, поскольку это учебное заведение гуманитарной направленности, «Точка роста» нацелена на развитие медиаспособностей детей. А в 22-й школе, которая находится в Эжвинском районе, все будет направлено на развитие у детей предпринимательских способностей. В рамках сетевого взаимодействия с вузами на базе этих центров смогут заниматься ребята и из других школ.

Парад торжественных открытий начался с Лицея народной дипломатии, в котором открылось сразу восемь кабинетов-лабораторий. Это цифровые лаборатории физики, информатики, химии, ОБЖ, виртуальной реальности, экологии, дополненной реальности и медиакоммуникаций.

В своем поздравительном слове к виновникам торжества министр образования Наталья Якимова отметила, что главная идея «Точек роста» – это изменение содержания преподавания по наиболее практикоориентированным предметам, таким как информатика, ОБЖ и технология.

– В столице республики оценили необходимость этих мероприятий и быстро приняли правильное решение: нашли ресурсы и открыли с самого начала года целых три «Точки роста». Уверена, что они не остановятся на достигнутом. Мы должны догонять наших детей, успевать за их развитием, учиться сами и постоянно предлагать новое и интересное, – обратилась министр к учителям. – И самое главное, чтобы все это работало на хороший результат. «Точка роста» – это не только уроки, это дополнительное образование, внеклассные мероприятия, работа с родителями. Нам с вами необходимо пройти много нового и неизведанного. Несмотря на то что мероприятия по открытию таких «Точек роста» рассчитаны на сельскую школу, я уверена, что у вас есть возможности стать лидерами в этом направлении. У вас всегда все получается, вы просто обречены на успех.

В каждой из лабораторий для гостей провели мастер-классы и продемонстрировали возможности нового учебного оборудования. Многие учителя пенсионного возраста, глядя на то, что происходило на их глазах, сокрушенно вздыхали: за какие-то несколько лет прогресс ушел так далеко, что неспециалисту разобраться в новых технологиях просто нереально. Так, например, многим было трудно понять, что же происходит в лаборатории виртуальной реальности и как это все может помочь ученикам в изучении предметов. Оказалось, очень даже может.

– Еще десять лет назад никто не представлял, что такие возможности могут заключаться в обычном сотовом телефоне, а сейчас он у каждого в кармане, – рассказал руководитель компании «Мир виртуальной реальности» Максим Ивашов. – Виртуальная реальность – это не только для игры, это рабочий инструмент для обучения. Мы сейчас формируем студию для создания видео- и мультипликации. Вчера, к примеру, я смотрел ролик, в котором два человека делали мультипликацию. Только один – на компьютере, а второй – в виртуальной реальности. Так вот, в виртуальной реальности это оказалось в два раза быстрее.

Как было рассказано гостям, виртуальная реальность – это графический дизайн, это помощь в инженерной работе. Кроме того, лабораторию виртуальной реальности будут использовать для проведения лабораторных работ по химии и физике, которые нельзя провести в реальности из-за больших финансовых затрат и отсутствия необходимого оборудования. На уроках ОБЖ с помощью виртуальной реальности ребята будут отрабатывать умение правильно вести себя в сложных ситуациях.

По словам Ольги Бригиды, открытие таких информационных образовательных центров в Сыктывкаре продолжится. В сентябре планируется открыть еще четыре «Точки роста» – в школах №№ 25, 27, 28 и Русской гимназии.

Галина ГАЕВА

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