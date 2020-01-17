Президентский посыл

Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию России заявил о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях. «Республика» подготовила ключевые выдержки президентского послания, а также собрала комментарии экспертов и общественников региона.

Демография

– Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия, – отметил Владимир Путин, обозначив задачу довести к 2024 году коэффициент рождаемости до 1,7.

По словам главы государства, в настоящий момент высший национальный приоритет – сбережение и приумножение народа России. Для этого предлагается большой комплекс мер, и первостепенные из них – борьба с бедностью и стимулирование рождаемости.

– С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации, – заявил президент.

Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. На первом этапе выплаты составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, а со следующего года – полный прожиточный минимум – в среднем 11 с лишним тысяч рублей на ребенка в месяц.

Также президент призвал расширять практику социального контракта, который призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство предоставляет гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела, а семья должна постараться решить свои проблемы. Уже в 2021 году этот механизм должен быть внедрен во всех субъектах страны.

Одна из самых резонансных инициатив президента – не просто продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года, а выплачивать его уже при рождении первенца. С 1 января 2020 года такие семьи получат право на маткапитал в его сегодняшнем объеме – 466 617 рублей. А для семей, в которых родится второй ребенок, материнский капитал возрастет еще на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем будет ежегодно индексироваться. При этом если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей в новом увеличенном размере – 616 617 рублей.

При рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей.

Президент также напомнил, что льготная ставка ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми распространена на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз.

Образование и здравоохранение

В связи с прогнозируемым увеличением рождаемости Владимир Путин поручил правительству и региональным властям окончательно решить проблему нехватки мест в детских садах и определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести изменения в национальный проект «Образование».

Для классных руководителей президент предложил уже с 1 сентября ввести специальную доплату в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах 2012 года, должны строго соблюдаться.

Переходя к сфере здравоохранения, Владимир Путин подчеркнул, что сейчас нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья.

У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. В этой связи президент попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов.

Также с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач дополнительно выделено 550 миллиардов рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы.

В свою очередь регионы должны найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров.

Для решения кадровой проблемы глава государства предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в медицинские вузы: по специальности «Лечебное дело» сделать целевыми 70 процентов бюджетных мест, по специальности «Педиатрия» – 75 процентов. Это необходимо, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди.

С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

В сфере лекарственного обеспечения в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. И очень важно решить вопрос с доставкой не зарегистрованных в России лекарств, необходимых больным детям.

Изменения в Конституции

Заключительная часть послания президента была посвящена вопросам государственного устройства и внутренней политики, которые определяет Конституция. Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок. Главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Еще более жесткие требования, по словам Владимира Путина, должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации:

– Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Что касается обсуждаемого в обществе положения о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента России более двух сроков подряд, Владимир Путин сказал, что не считает этот вопрос принципиальным, но согласен с этим.

Глава государства подчеркнул, что считает необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, включая регулярную индексацию пенсий.

Важно также кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. В 2000 году по инициативе Владимира Путина был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, поэтому президент считает целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.

И еще одно кардинальное изменение. В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Владимир Путин предложил изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.

За президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой.

Назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации.

Президент подчеркнул, что поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, необходимо провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение.

Подготовила Галина ВЛАДИС

Фото кремлин.ru и из архива «Республики»

Сергей УСАЧЕВ, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Республики Коми, первый заместитель секретаря Коми регионального отделения «Единой России»:

– Вся страна получила четкий сигнал – мы выходим на новый уровень развития, мы получаем расширенный социальный пакет; намечены конкретные меры по решению демографических проблем, проблем в здравоохранении, образовании, меры по снижению уровня бедности в России. Важными в послании считаю и предложения по внесению поправок в Конституцию, которые установят единые принципы организации публичной власти с расширением полномочий муниципального уровня власти – тех руководителей, которые находятся в постоянном контакте с населением.

Уверен, такой шаг позволит каждому человеку в стране оперативно сообщать о проблемах, но что главное – получать их решение. Конституционные поправки увеличат полномочия и ответственность парламента страны, закрепят механизмы индексации доходов граждан. Эти поправки усилят демократические основы государства. Задача депутатов всех уровней – активно включиться в эту работу вместе со своими избирателями, поскольку залог осуществления любых планов – это сотрудничество и объединение усилий всего общества.

Ольга САВАСТЬЯНОВА, депутат Госдумы России, председатель Комитета по контролю и регламенту:

– Для меня одним из самых важных моментов послания является то, что президент страны Владимир Путин не только озвучил необходимость возращения государственной политики к конституционному положению о том, что Россия – социальное государство, но и четко обозначил это направление как приоритетное. Поэтому логично, что основная, 55-минутная, часть послания была посвящена государственной семейной политике. Было озвучено много цифр и значительных денежных сумм. При этом речь шла не только о том, «сколько», но и очень подробно о том, «как»: какие будут созданы условия для того, чтобы семья не откладывала рождение первого ребенка; что нужно сделать, чтобы семья жила и воспитывала детей в благоприятных условиях, не выживала, не имея возможности планировать, а могла строить стратегию экономического и личностного развития, опираясь при этом на создаваемую в России «стройную и эффективную систему поддержки семей с детьми» на всех этапах жизни и взросления. Несмотря на безусловную значимость и эффективность, все предыдущие демографические меры в большей степени были направлены на краткосрочную перспективу. Поэтому продление материнского капитала, новые меры по поддержке детей, не только малышей, но и других возрастных групп; школьное питание, увеличение бюджетных мест с увеличением федеральной поддержки региональных вузов – все это конкретные меры по поддержке семьи с детьми во всем многообразии жизненных этапов и ситуаций.

Особо хочу подчеркнуть значимость озвученной президентом инициативы о поддержке классных руководителей в школах. Это именно та мера, запрос на которую мы неоднократно обсуждали с педагогическим сообществом республики. Я думаю, что этим шагом Владимир Путин обозначил долгожданный вектор ухода от восприятия образования как процесса предоставления услуг и возращения к воспитанию ученика как приоритетной образовательной функции школы и федеральной задачи в целом.

Тема гармонизации распределения ресурсов и полномочий, роли ветвей власти в области принятия государственных решений, функций государственных институтов в системе госуправления, социальных и экономических аспектов в стратегии развития страны, и даже суверенитета и международных обязательств – все это нашло отражение во второй части послания. Президент России предложил, по сути, конституционную реформу, которая позволит перенастроить политическую систему страны под выполнение новых заявленных задач. В предложениях президента прослеживаются два важных момента: усиление влияния регионального участия через наделение конституционным статусом и уникальными функциями Госсовета и создание новых условий для развития политической конкуренции, а также расширения народного представительства через расширение функций Государственной Думы и Совета Федерации. По всему пакету конституционных изменений президент считает необходимым проведение голосования граждан страны, чем еще раз подчеркнул мысль о том, что все значимые государственные решения должны опираться на мнение людей.

В целом послание – это жирная точка в дискуссии о приоритетах: приоритет – люди, граждане России, а президент вновь обозначил и значительно усилил курс на построение социального государства.

Илья СЕМЯШКИН, министр труда, занятости и социальной защиты Коми:

– Все, что озвучил президент России в социальном блоке своего послания Федеральному Собранию, можно назвать емко и просто – это гарантии для семьи. Причем предложенные президентом меры выравнивают в возможности получения помощи от государства семьи с одним ребенком, с двумя и более детьми. Ведь когда семьи рожают? Когда у родителей есть уверенность, что они смогут накормить ребенка, одеть-обуть, воспитать и дать полноценное образование.

Все меры поддержки, которые предложил Владимир Путин, вдобавок к уже действующим федеральным выплатам и пособиям для семей, плюс меры поддержки, введенные в регионах, а конкретно – в Республике Коми, весь этот объемный комплекс мер в целом как раз и дает семьям уверенность, что при рождении детей у них будет доход на улучшение жилищных условий, на образование детей, на другие нужды семьи.

И тот комплекс мер поддержки семей с детьми, что по инициативе главы республики был принят и уже действует в Коми, полностью соответствует векторам развития социальной демографической политики, которые указал президент России в своем послании. Более того, наша республика вышла на эти векторы самостоятельно еще в июне прошлого года. Ведь именно тогда Сергей Гапликов обнародовал свои демографические предложения. И именно в июне 2019 года главой Коми было принято решение поддержать региональным капиталом в 150 тысяч рублей молодые семьи при рождении первенца. Республика Коми выступила в авангарде – мы первыми инициировали такую «капитальную» выплату и сделали ее безусловной, то есть для ее получения нет никаких критериев, кроме рождения первенца.

Еще один важный момент президентского послания – внедрение в стране технологии выплаты пособия на основании социального контракта. В этой части Коми тоже в числе передовых регионов.

В прошлом году мы апробировали эту технологию в виде семейного соцконтракта в Сосногорском и Корткеросском районах. Я сейчас объезжал эти районы и смотрел, как этот проект реализуется. Идет он, действительно, непросто, потому что человеку нужно поменять свою психологию, поверить, что он может справиться с трудностями, что у него есть возможность улучшить жизнь свою, своей семьи. Это самое важное в этом деле – переломить неуверенность в своих силах, в своем трудовом, профессиональном потенциале, возможности на более благополучную жизнь.

Опыт, который мы получили благодаря семейному соцконтракту, позволяет сделать вывод, что эта технология приносит плоды. Около 15 процентов тех, кто был зарегистрирован как малоимущий и принял участие в проекте, уже смогли реализовать программы своих социальных контрактов и улучшить жизнь, у них появились дополнительные доходы. Это для нас показатель. И такое же определение эффективности работы в этом направлении указал президент: не число заключенных контрактов, а количество людей, которые благодаря контракту смогли повысить свои доходы, выйти из бедности.

Работая с пилотом в Корткеросе и Сосногорске, мы так выстраивали свою работу, чтобы весь приобретенный там опыт пригодился в реализации федерального пилотного проекта соцконтракта. Это позволит уже по всей республике реализовывать это направление и улучшать жизнь наших земляков с невысокими доходами или в трудной жизненной ситуации. Наш опыт позволит предоставить людям гарантию в том, что они будут иметь возможность улучшить свою жизнь, в первую очередь, конечно, финансово: найти другую работу, переобучиться, повысить свою профессиональную квалификацию.

Елена ЩЕРБИНА, председатель Комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам материнства, отцовства, детства и семьи, член ОО «Сыктывкарская ассоциация многодетных семей»:

– Прозвучавшие в послании президента демографические инициативы определенно для нас ожидаемы, потому что работа шла не один год, проводились всероссийские мониторинги, нам задавали вопросы, какой мы видим демографическую ситуацию. Конечно, замечательно, что прозвучало предложение выплачивать маткапитал за первого ребенка, но в то же время это свидетельство того, что не все у нас хорошо с рождаемостью. Государство в лице президента показывает, что оно очень заинтересовано, чтобы российские женщины рожали детей.

Лично для меня самое важное в другом. Мы же не ради каких-то финансовых благ рожаем наших детей, дети – это плод любви и сознательное принятие решения. Я бы про это разговаривала, а не про стимулирование женщин: родить ребенка – не родить. Конечно, этот колоссальный разворот в сторону демографии, прозвучавший в послании главы государства, – момент заботы – очень приятен. На территории нашего региона Сергей Анатольевич Гапликов очень четко транслирует: рожайте, республика поможет семьям с детьми. Я все время говорю женщинам, попадающим в разные истории: у нас с вами есть мужчина, который о нас заботится, – это президент. Мужская состоятельность государства – подставить вовремя плечо – прозвучала в послании президента.

Важно, что президент обратил внимание на семьи, которые находятся в трудной финансовой ситуации, и предложил выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. У нас многие мамы, особенно многодетные, не работают, занимаются детьми, и материальное положение, в котором находятся эти семьи, – это дополнительный повод задуматься: все-таки заниматься качественным воспитанием детей и содержанием дома или идти работать.

В республике проходил форум многодетных, были резолюции, проводились мониторинги, выезды в районы. И та интенсивная работа на протяжении десяти лет, и особенно последних трех-четырех лет, дала свои плоды – в послании президента эти ожидания вылились в реальные инициативы.

Дмитрий БЕРЕЗИН, министр здравоохранения Коми:

– Модернизация первичного звена здравоохранения, бесперебойное обеспечение лекарственными средствами и привлечение кадров в отрасль – такие векторы развития обозначил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Президент призвал сконцентрировать усилия на ФАПах, врачебных амбулаториях, поликлиниках – самых близких каждому человеку медицинских организациях. Серьезные задачи в этой связи стоят и перед Республикой Коми. Надо сказать, что в 2020 году мы запланировали кратное по сравнению с прошлыми годами увеличение строительства ФАПов – замене подлежат до 40 объектов в год по всей республике. Кроме того, в нынешнем году более чем в два раза (до 77 миллионов рублей) увеличены расходы на внедрение в больницах и поликлиниках Коми новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В рамках реализации этого проекта 18 медицинских организаций республики станут более удобными, комфортными для пациентов. В 17 из них преобразятся подразделения, оказывающие помощь детям. К 2021 году все детские поликлиники республики должны перейти на новую модель оказания первичной медицинской помощи.

Не менее важные предложения, прозвучавшие в послании, касались привлечения и закрепления медицинских кадров. Увеличение до 70 процентов целевых бюджетных мест в медицинских вузах по лечебному делу и до 75 процентов – по педиатрии, без сомнения, будет способствовать тому, чтобы молодые специалисты возвращались работать в родные города и районы республики. Тем более что с 2020 года врачей и фельдшеров, приехавших трудиться в село, рабочий поселок, поселок городского типа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ждет увеличенная единовременная выплата: два миллиона рублей – для врачей, миллион – для фельдшеров.

Что касается решения жилищных проблем медицинских специалистов, то в 2020 году мы запланировали приобретение 19 квартир для врачей в Сыктывкаре, Ухте и Печоре. В дополнение к этому правительством Республики Коми прорабатывается вопрос предоставления единовременной социальной выплаты медицинским работникам на приобретение или строительство жилья.

В своем послании Федеральному Собранию президент обратил пристальное внимание на недопустимость перебоев с поставками лекарств, а также отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку по льготе. В 2020 году в Коми будет внедрена программа, позволяющая ведение единого сквозного регистра получателей препаратов.

Владимир Путин также затронул тему официального ввоза в Россию отдельных специальных препаратов, пока не имеющих регистрации. Пациенты, которым необходимы такие лекарства, есть и у нас в регионе. В Республике Коми 16 человек получают лекарственную терапию незарегистрированными препаратами. На эти цели из республиканского бюджета в 2019 году потрачено более девяти миллионов рублей. Кроме того, организовано обеспечение пациента психотропным лекарственным препаратом, закупленным Министерством здравоохранения России централизованно.

Для того чтобы исключить оборот фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, в Республике Коми ведется работа по внедрению обязательной маркировки всех лекарственных препаратов, выпускаемых в обращение.