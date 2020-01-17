Пожар на НПЗ не повлиял на ухтинский воздух

Экологическую обстановку в Ухте после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, произошедшем 9 января, обсудили на заседании правительства Коми. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин сообщил о предварительных результатах работы комиссии на этом объекте.

– Я хочу выразить благодарность нашим оперативным службам за ликвидацию этого пожара, действительно была очень слаженная, качественная работа. Да, не обошлось без хлопков, но минимизировать ущерб быстрыми действиями удалось. Сейчас важно понять последствия, провести соответствующую экологическую оценку, – заявил глава Коми Сергей Гапликов.

Роман Полшведкин отметил, что НПЗ является объектом федерального экологического надзора, поэтому уже 10 января на место аварии прибыли представители межрегионального управления Росприроднадзора по республике совместно с ухтинским территориальным отделом минприроды Коми. Сейчас на территории завода работает комиссия Печорского управления Ростехнадзора по расследованию причин возгорания, рассматриваются и экологические вопросы. По информации Росприроднадзора (инспекторы которого входят в комиссию), оснований для возбуждения административного производства по факту возгорания нет ввиду отсутствия состава правонарушения.

– На основании данных передвижной лаборатории и автоматического стационарного поста Росгидромета, который осуществляет мониторинг атмосферного воздуха и расположен на границе санитарно-защитной зоны предприятия, можно сказать, что загрязнений окружающей среды с той стороны, где жилые дома, 9 января и в последующие дни не зафиксировано, – рассказал министр, добавив, что информацию подтверждает и отбор проб воздуха в районе жилой застройки, произведенный в день аварии управлением Роспотребнадзора.

По словам Романа Полшведкина, чистоте воздуха в Ухте во время пожара хорошо поспособствовала погода: удачный уровень влажности, ветер дул в обратную от жилых кварталов сторону, дым быстро рассеивался. Также не допущено попадания нефтепродуктов в природную среду, в водные объекты.

Позже, общаясь с журналистами, министр сообщил, что сейчас производственные выбросы предприятия тоже не превышают установленных норм.

Во время и после пожара в интернете звучали вопросы: не слишком ли близко завод находится к городу, достаточны ли размеры охранной зоны, отделяющей предприятие от мест массового присутствия людей? Роман Полшведкин в общении с журналистами, наоборот, указал на то, что инцидент показал, что существующая санитарно-защитная зона для Ухты и Сосногорска спроектирована правильно.

– Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. Я сам буквально по каждому веществу смотрел, некоторые даже половины от допустимого количества не достигают, – заверил министр.

В своем нормальном рабочем режиме предприятие, как и другие подобные производства, платит определенные суммы за негативное воздействие на окружающую среду. И хоть на экологической обстановке в городе пожар не отразился, он все же повлек за собой сверхлимитные выбросы, за которые нужно будет внести дополнительные платежи. Роман Полшведкин сообщил, что сделан предварительный расчет платежей, они составят чуть более 90 тысяч рублей, которые подлежат зачислению в республиканский и местный бюджеты. Сумма еще может быть скорректирована в сторону увеличения или уменьшения по результатам работы комиссии, когда будут точно установлены объемы сгоревших нефтепродуктов.

Министр затруднился сказать, сколько еще продлится комиссия по расследованию инцидента. В сложных ситуациях работа может продолжаться до полугода.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ПАО «ЛУКОЙЛ»