Отопительный период в Воркуте проходит в штатном режиме

Зампред правительства Коми, министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев посетил с рабочей поездкой Воркуту, где провел совещание по вопросам прохождения осенне-зимнего периода.

Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, руководители ООО «Воркутинские ТЭЦ», МУП «Северные тепловые сети» и ООО «Водоканал» рассказали о положении дел на своих предприятиях и планах до конца отопительного сезона. Так, в праздничные дни отдельные локальные инциденты были зафиксированы только на водопроводных и канализационных сетях «Водоканала», при этом их устранение проводилось без ограничения ресурса для потребителей. Остальные объекты ресурсоснабжающих предприятий, в том числе Усинский водовод, работали в штатном режиме, отклонения от графика тепловых нагрузок не допускалось.

На сегодня обе ТЭЦ и ЦВК, все котельные города и отдаленных поселков обеспечены топливом в полном объеме. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта МУП «СТС» завершили монтаж нового трубопровода диаметром 700 мм. Строительство магистрали проводится по плану реконструкции тепловой схемы города для перевода нагрузки ТЭЦ-1 на ЦВК. В то же время на ООО «Воркутинские ТЭЦ» продолжается реализация проекта по переводу ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. Реконструкция котельных агрегатов завершена, и после получения всех необходимых документов начнется строительство газопровода на промплощадке ТЭЦ-2. Подача газа на ЦВК, как и запланировано, ожидается в межотопительный период 2020 года, после чего будут проведены испытания по переводу части нагрузок ТЭЦ-1 на Центральную водогрейную котельную Воркуты.

В свою очередь, Константин Лазарев обратился к руководству муниципалитета с просьбой держать на контроле выполнение графика работ по подаче природного газа на объекты теплоснабжения города со стороны ПАО «Газпром».

Также на совещании была затронута тема уплотнения воркутинских поселков. По словам директора ООО «Варк», закрытие малозаселенных домов в поселке Воргашор значительно сократило количество выездов аварийных бригад, так как именно в малозаселенных домах коммунальных инцидентов происходило больше всего.

– На уровне России проект уплотнения неперспективных поселков в Воркуте получил высокую оценку и как положительная практика рекомендован к реализации в других субъектах, ‒ отметил Константин Лазарев. – Сегодня мы уже видим результаты этой работы и не только с экономической точки зрения, но и в части создания комфортных условий для проживания граждан. Работа в данном направлении продолжится.

Отдельным блоком встречи присутствующие обсудили вопросы своевременности вывоза ТКО и КГО на территории муниципалитета. Как пояснила заместитель руководителя администрации города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, в настоящее время ситуация стабилизируется и находится на контроле руководства. Заслушав отчет, Константин Лазарев обратил внимание на необходимость взаимодействия между региональным оператором, управляющими компаниями и администрацией города.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты