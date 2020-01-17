Глава поручил ответить соцсети

Руководитель республики изучил вопросы и предложения пользователей социальной сети «ВКонтакте», поступившие во время подготовки и проведения прямого эфира.

Профильным министрам и главам городов и районов Коми поручено разобраться в каждой конкретной ситуации и ответить обратившимся лично. Об этом Сергей Гапликов заявил 16 января на заседании регионального правительства.

На заседании был заслушан доклад об оперативной обстановке на объектах ЖКХ Республики Коми в период новогодних и рождественских праздников. В целом во время новогодних каникул была обеспечена бесперебойная работа всех ответственных служб.

– Однако есть жалобы жителей республики на некачественную очистку от снега дорог и дворов по ряду территорий. Такие же сигналы поступали ко мне и в ходе подготовки к прямому эфиру «ВКонтакте». Все поступившие на прямой эфир обращения мною рассмотрены. Уважаемые коллеги, вы их уже получили для проработки и принятия окончательных решений. Прошу разобраться в каждой конкретной ситуации и ответить каждому обратившемуся лично. Буду держать это на контроле, – отметил Сергей Гапликов.

Напомним, прямой эфир с главой в социальной сети состоялся 25 декабря прошлого года. В ходе его подготовки и проведения поступило более 400 вопросов и предложений от жителей всех городов и районов. В числе наиболее актуальных тем – дороги, переселение из аварийного жилья, предоставление льгот, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройство, здравоохранение, образование, культура.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru