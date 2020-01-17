Битва в двух зачетах

В Выльгорте проходит чемпионат Коми по лыжным гонкам

Забегами свободным стилем 16 января на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района стартовал чемпионат Коми по лыжным гонкам. В этом году спортсмены сражаются за призовые места в двух зачетах: результаты представителей городов и районов республики разделяют. В лыжебежных баталиях участвует более 150 спортсменов.

В первый стартовый день были дистанционные гонки на 15 километров у мужчин и десять у женщин. Среди лыжников из районов первое и второе места заняли устьцилемы Степан Дуркин и Сергей Канев. Бронзу завоевал Александр Сметанин из Ижемского района. Среди женщин весь пьедестал заняли представительницы Сыктывдинского района. Золото заполучила Наталья Зюзева, серебро Олеся Ляшенко, а бронза у Ирины Губер.

Первое место среди спортсменов, представляющих города РК, у Максима Гардера из Печоры, второе и третье места заняли гости республики – Константин Тиунов из Московской области и Александр Сычев из Москвы (выступают в личном зачете). Среди женщин в зачете «города» все три призовых места завоевали сыктывкарки: победила Мария Лихачева, серебро взяла Инна Костюченко, бронзу – Милена Габушева.

После старта перспективная 18-летняя спортсменка Милена Габушева пообщалась с журналистом «Республики».

– Погода сегодня весенняя, и не скажешь, что зима. Снег мокрый, но трасса была подготовлена хорошо, и работа лыж не подвела. В целом результатом довольна, если сравнивать с прошлым сезоном. Все идет так, как надо. После чемпионата республики будем настраиваться на первенство России и другие важные старты, – рассказала лыжница.

Лыжными гонками собеседница издания занимается со второго класса школы. До этого гонщица увлекалась танцами и совсем не хотела менять вид спорта, но отец предложил попробовать:

– В итоге папа привил мне любовь к этому виду спорта. Помню, как бежала свои первые 500 метров, а он параллельно бежал со мной. Потом начала выигрывать на соревнованиях, затянуло. Я не из династии лыжников, но в молодости дедушка этим спортом очень увлекался. Кумиров у меня нет, и я не стараюсь кому-то подражать, у нас немало в Коми сильных лыжников. Они все для меня пример. Если они смогли многого добиться, значит, и мы, молодые спортсмены, сможем.

Дед Милены Габушевой Михаил Николаевич не пропускает ни одного старта внучки. Он всегда отчаянно болеет за нее. Практически у всех лыжников есть свои предпочтения в стилях и дистанциях. Милена рассказала, что больше всего у нее получается спринт, причем короткие дистанции она любит преодолевать любым стилем. Но отметила, что старается подтягивать все дисциплины.

– Уже два года я тренируюсь у Виктора Николаевича Ревина. Он открыл для меня много нового в лыжных гонках, можно сказать, я посмотрела на наш спорт с другой стороны, – добавила спортсменка.

На следующий день были спринты свободным стилем. В зачете среди городских спортсменов конкуренция сильно возросла. Среди женщин тон задала мастер спорта международного класса сыктывкарка Виктория Мелина. Она в итоге и заняла первое место. Второй была гостья из Москвы Ангелина Шевцова, третье место у Инны Костюченко из столицы Коми. Среди мужчин второй день подряд золото взял печорец Максим Гардер, серебро у Александра Чупрова из Сосногорска, а бронза досталась Константину Тиунову (Московская область).

В зачете «районы» среди женщин второе и третье места заняли Юлия Лапина и Наталья Зюзева, представляющие Сыктывдинский район. Серебро завоевала Зинаида Липина (Ижемский район). У мужчин первое и третье места заняли устьцилемы Сергей Канев и Степан Дуркин, серебро у Владислава Ванеева из Корткеросского района.

После однодневного отдыха в заключительный день, 19 января, спортсмены разыграют медали в индивидуальной гонке классическим стилем. По итогам чемпионата Коми определится состав команды, которая представит республику на чемпионате СЗФО в Петрозаводске (соревнования пройдут с 29 января по 2 февраля).

Ярослав СЕВРУК

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