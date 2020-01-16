Волонтеры смогут ухаживать за животными усинского приюта

Усинский приют для животных и местные зоозащитники нашли общий язык. О мирном соглашении рассказал на городской планерке директор АТП Ильяс Якупов, сообщает портал «Усинск.Онлайн».

Недавно усинские зоозащитники пытались проникнуть в муниципальный приют. Для своих целей они выбрали выходные и были так настойчивы, что в дело даже пришлось вмешаться полиции. Сейчас же все желающие свободно смогут посещать приют раз в неделю.

Урегулирование вопроса началось с приезда группы зоозащитников в приют. Любители кошек и собак своими глазами увидели, как животные живут в приюте, как их кормят и содержат. В первой группе было десять человек, через неделю приехало уже 20. В будущем приют планирует проводить своеобразный еженедельный день открытых дверей, когда любой желающий сможет приехать и помочь собакам. Именно помочь, поскольку, по словам Ильяса Якупова, приют не музей, а вот помощь волонтеров работникам АТП требуется. Также можно привозить собакам корма. В будущем планируется даже совместное участие специалистов приюта и волонтеров в рейдах по отлову собак на территории города.

31 декабря закончился контракт по отлову собак, но АТП продолжает выезжать по заявкам, работая на общественных началах. Новый контракт администрация города планирует разыграть до 5 февраля.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online