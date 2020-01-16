В Печоре делят мусор у контейнеров

Руководитель администрации Печоры Наталья Паншина выложила в социальной сети «ВКонтакте» обращение к горожанам и жителям района, в котором объяснила причины, почему в муниципалитете крайне обострился мусорный вопрос, и рассказала, как власти пытаются решить проблему.

В первые дни нового года печорцы стали массово выкладывать в социальных сетях фотографии либо переполненных контейнеров для отходов, либо мусора вокруг них в попытках хоть как-то привлечь внимание к данной проблеме. Судя по публикациям местных жителей, обращения в разные инстанции ситуацию кардинально не меняют, а территории возле многоквартирных домов зарастают бытовыми отходами вперемешку со снегом так стремительно, что в считанные дни начинают напоминать мусорные полигоны. При этом нельзя сказать, что мусоровозы совсем игнорируют городские дворы. Как отмечают многие печорцы, грузовики, перевозящие ТКО, периодически приезжают, но отходы забирают только из контейнеров, а то, что выпало из переполненных емкостей, так и остается валяться на контейнерной площадке и в ее окрестностях.

Четыре пустых контейнера на чистой площадке на улице Социалистической, которые заснял кто-то из горожан, выглядят на фоне всего этого чем-то фантастическим. Обычные подписи к фото Печоры в последние дни: «Улица 8 Марта, 3. Мусор не вывозят с 30 декабря. Уже собаки на вершинах мусорных гор. Неужели нет никаких рычагов воздействия у администрации», «Везде одно и то же, ул. Железнодорожная, 3. Выгребли только с контейнеров. Мусорка за т/ц «Космос». Контейнеров уже не видно! Последний раз вывозили мусор в том году! Никогда такого не было! Пора мусор выносить к крыльцу администрации!», «И такое творится у каждого дома. За что деньги платим? Куда смотрит администрация?»

В понедельник в администрации Печоры прошло очередное совещание с участием регионального оператора по обращению с ТКО. Как сообщается на официальном сайте «Ухтажилфонда», все контейнерные площадки в городе будут приведены в нормативное состояние до 23 января, для этого принято совместное решение усилить работу по расчистке подъездов к площадкам и подбору мусора.

Но полностью мусорный вопрос это, похоже, не снимет, поскольку есть и другие проблемы. В частности – состояние дороги на полигон в Печоре, которая официально никому не принадлежит, поэтому ее никто и не содержит. Зимой на ней регулярно застревают мусоровозы, а весной и осенью она становится вовсе непроезжей. Кроме того, и.о. руководителя «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков заявил о необходимости установки дополнительных контейнеров в городе, так как четыре емкости на несколько многоквартирных домов явно не хватает. Муниципалитет планирует приобрести 168 баков, регоператор тоже собирается часть контейнеров, которые приобретет в этом году, направить в Печору.

Наталья Паншина в своем обращении попыталась ответить на последний вопрос:

«Региональный оператор ООО «Ухтажилфонд» заключил договор с перевозчиком по нашему району, с ООО «Консул». В 2019 году было принято решение, что собирать мусор на контейнерных площадках должны управляющие компании, если площадка находится на придомовой территории, или администрация, если площадка размещена на междомовой территории. На территории города 129 площадок, их них 104 расположены на междомовой территории. Эта услуга платная. Администрация в 2019 году изыскала финансовые средства, и был проведен аукцион. С 1 июля 2019 года к этой работе приступил ИП Овчаренко. К сожалению, не понимая, какие это объемы и как правильно организовать эту работу, предприниматель не смог с ней справиться. И город стал «зарастать» мусором. Договор с ним был расторгнут в сентябре 2019 года, но проблема осталась. С октября работа по подбору мусора была поручена муниципальному учреждению «Производственно-технологический комплекс». Работа по подбору мусора выполнялась, но не так качественно, как хотелось бы. Неоднократно проводились совещания по этому вопросу, в том числе с представителями Роспотребнадзора, прокуратуры, регионального оператора, руководства ООО «Ухтажилфонд». В связи с обильными снежными осадками ситуация еще более усугубилась. Подъездные пути не расчищены, а это отдельные полномочия, и, соответственно, необходимо проводить конкурсные процедуры».

Также Наталья Паншина сообщила, что 6 января было проведено внеплановое совещание с приглашением представителей управляющих компаний, регионального оператора, перевозчика. По ее словам, администрация обратилась к УК с просьбой помочь расчистить подъездные пути к площадкам, но те не согласились.

«Кроме того, даже те УК, на территории которых размещены контейнерные площадки, а таких площадок 25, не выполнили свои обязательства перед вами – не расчистили подъездные пути, и мусоровозы не смогли вывезти мусор своевременно (например, по адресу: ул. 8 Марта, д. 3). На совещании было принято решение – поручить перевозчику выполнять расчистку подъездных путей и подбор мусора. К этой работе ООО «Консул» уже приступило, работа по очистке площадок и вывозу ТКО производится круглосуточно. В свою очередь, администрация МР «Печора» делает все возможное для устранения этих проблем. Все мы видим, что и погода бывает суровая, и техника ломается, поэтому и задерживается вывоз мусора. Также имеются долги у ООО «Ухтажилфонд» перед подрядчиками», – пояснила автор обращения к горожанам, выразив надежду, что в ближайшее время порядок по мусорному вопросу будет наведен, иначе администрация города от имени его жителей обратится в прокуратуру с жалобой на некачественное выполнение услуги.

Также администрация Печоры объявила аукцион на закупку дополнительных контейнеров для ТКО.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Ольги НАУМОВОЙ