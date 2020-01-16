Субсидии по «удаленке»

Аграрии Коми теперь могут подавать заявку на предоставление субсидий через интернет. С 1 января в регионе начала работать автоматизированная информационная система агропромышленного комплекса (АИС АПК), сообщает министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

Система значительно упрощает и ускоряет процедуру доведения господдержки до получателей. При этом весь процесс – от заявки до получения средств – отслеживается онлайн. Чтобы работать с этой системой, аграриям необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Войти в АИС АПК можно через официальный сайт минсельхоза Коми. Воспользоваться новшеством могут все хозяйствующие субъекты АПК, за исключением личных подсобных хозяйств.

– Благодаря внедренной системе аграрии могут получить субсидии в электронном виде, оставаясь на своих местах. Автоматически сокращаются время и затраты на транспортные расходы. При отсутствии возможности самостоятельно загрузить необходимые документы в систему хозяйства могут обращаться за помощью в территориальные отделы сельского хозяйства. Система работает, уже поданы первые пакеты документов на рассмотрение, – приводит слова министра сельского хозяйства республики Анатолия Князева пресс-служба ведомства.

В текущем году по ряду направлений господдержка аграриев в Коми выросла. В частности, в этом году сельхозкооперативы получат из бюджета республики четыре миллиона рублей субсидий на возмещение затрат на приобретение имущества, техники, мобильных торговых объектов и оборудования. Это относительно новый для региона вид господдержки, такие субсидии начали выдавать в прошлом году, общая сумма составила 1,4 миллиона рублей. В целом в 2019 году на помощь сельхозкооперативам по разным направлениям было выделено грантов на 3,4 миллиона рублей, а в этом планируется уже девять миллионов.

Кроме того, в текущем году сохранятся повышенные ставки субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной животноводческой продукции. В целом затраты бюджета на эти цели составят более 327 миллионов рублей (в первую очередь поддержка направлена на предприятия, производящие молоко). Более 103 миллионов рублей субсидий будет перечислено крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы.

Анна ПОТЕХИНА

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