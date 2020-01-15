Первые сертификаты за первенцев

Сергей Гапликов вручил первые сертификаты на региональный семейный капитал при рождении первенца. Во вторник глава региона посетил Коми республиканский перинатальный центр, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи, пообщался с роженицами и медперсоналом, а также выполнил почетную миссию – вручил сертификаты на 150 тысяч рублей, которые выплачиваются семьям при рождении первого ребенка, сообщает пресс-служба главы республики.

– От всей души поздравляю вас с важным и радостным событием – рождением первенцев. Желаю вам прежде всего здоровья, это самое главное, а также успехов в воспитании детей, чтобы они вас только радовали, чтобы меньше было проблем, взаимопонимания родственников, поддержки. С наступившим Новым годом, всего самого доброго и божьего благословения, – пожелал Сергей Гапликов.

Первые сертификаты из рук главы республики получили жительницы Сыктывкара, Прилузского, Удорского и Усть-Куломского районов. Мамы поблагодарили Сергея Гапликова за добрые слова и поддержку.

Глава Коми осмотрел также лечебные кабинеты стационара и дал ряд поручений по итогам посещения центра. Так, минздраву совместно с минфином региона поручено рассмотреть возможность приобретения для отделения реанимации новорожденных кювезов (инкубаторов для новорожденных), наркозно-дыхательного и ультразвукового оборудования.

Напомним, региональный семейный капитал при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки молодых семей. Она введена в республике с этого года впервые по инициативе Сергея Гапликова. Получить сертификат на 150 тысяч рублей может абсолютно любая семья независимо от материального положения, в которой начиная с этого года родится первенец. Данная мера уже вступила в силу с 1 января 2020 года.

Средства капитала семья может направить на решение своих наиболее важных вопросов, например, жилищного. За более подробной информацией необходимо обращаться в центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения или МФЦ «Мои документы» по месту жительства (месту пребывания).

Также узнать о республиканских мерах поддержки семей с детьми, которые были введены или усовершенствованы по инициативе главы Коми, можно на портале семья.ркоми.рф.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru