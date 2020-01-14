Выборный год

2020 год в республике – год выборов в Государственный Совет Коми VII созыва. Они состоятся в единый день голосования – 13 сентября. Но помимо этой большой избирательной кампании пройдут еще основные и дополнительные выборы в советы 18 городов и районов. Подробная информация об этом размещена на сайте Избирательной комиссии региона.

С 4 января началось выдвижение кандидатов в депутаты совета вновь образованного мунициального образования сельского поселения «Объячево». Напомним, 6 ноября 2019 года был принят закон «Об объединении отдельных муниципальных образований сельских поселений «Объячево» и «Черныш», расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский» в Республике Коми, и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми». В связи с этим возникла необходимость провести выборы в совет нового муниципального образования. Дату голосования территориальная избирательная комиссия Прилузского района назначила на 15 марта. Как сообщает Избирком Коми, замещению подлежат десять мандатов. Выборы затронут интересы 7,3 тысячи избирателей. Процесс голосования обеспечат девять участковых комиссий.

С 25 января по 24 февраля – период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в советы сельских и городских поселений Удорского и Ижемского районов. В Удорском районе замещаются четыре мандата в совет поселка Ёдва, три – в совет села Чупрово и один мандат в совет городского поселения «Благоево», в Ижемском районе – по четыре мандата в советы села Ижма и поселка Том. Эти выборы пройдут 5 апреля.

А через неделю, 12 апреля, – день голосования на дополнительных выборах в Княжпогостском районе. Здесь замещаются по четыре мандата в советы сельских поселений «Тракт» и «Чиньяворык» и по три мандата – в советы города Емвы и сельского поселения «Мещура». Выдвижение кандидатов стартует 1 февраля и завершится 2 марта.

В единый день голосования, 13 сентября, помимо выборов депутатов Госсовета Коми VII созыва (замещаются 30 мандатов – 15 по одномандатным округам и 15 – по партийным спискам), пройдут и основные выборы в советы 18 муниципалитетов и двух сельских поселений. Выдвижение кандидатов – с 4 июля по 3 августа.

В Воркуте предстоит избрать 24 депутата в совет городского округа, в Инте – 20, по 25 – в Ухте, Прилузском и Усть-Куломском районах. В Усинске и Троицко-Печорском районе замещается 21 мандат, по 30 – в Сыктывкаре и Печоре, по 15 – в Сосногорске, Вуктыле, Койгородском и Сысольском районах. В совет Удорского района изберут 19 депутатов, Усть-Вымского – 18, Усть-Цилемского – 17.

Также в этот день сформируют совет из десяти народных избранников сельского поселения «Щельяюр» Ижемского района и совет из семи депутатов сельского поселения «Грива» Койгородского района.

Кроме того, в начале года должны состояться выборы главы администрации Ижемского района, но дата пока не определена.

Галина ВЛАДИС