Помашите хвостом, вас снимают

Жизнь зверей в объективе фотоловушек Печоро-Илычского заповедника

17 января в Москве во время фестиваля природы «Первозданная Россия» наградят победителей национального конкурса «Фотоловушка-2019», в их числе представители Коми, сотрудники Печоро-Илычского заповедника. Конкурс фото и видео, снятых в различных заповедниках и национальных парках благодаря использованию фотоловушек, прошел в пятый раз, и уже второй раз награда достается видеоролику, снятому в верховьях Печоры.

Фоторегистраторы с датчиками движения начали использовать для наблюдения за животными довольно давно, но в последние годы эта техника становится все популярнее, поскольку появляются более надежные и простые в обслуживании модели, качество съемки улучшается. На заповедных территориях при помощи таких устройств можно поймать в кадр редких животных и птиц, избегающих внимания человека. Фотоловушки помогают с подсчетом представителей фауны, изучением их повадок, иногда благодаря им находят браконьеров. Как только ловушка сработала, камера с GSM-модулем отправляет MMS-сообщение на определенный номер телефона.

В Печоро-Илычском заповеднике фотоловушки используют несколько лет, сотрудники регулярно выкладывают на сайт интересные снимки и видео, пишут заметки на основе материалов, полученных с помощью автоматических регистраторов. Судя по информации, размещенной на сайте заповедника, обычно на его территории работает дюжина фотоловушек. У двух из них жизнь относительно спокойная, они не реагируют на движение, а просто делают снимки через определенное время, поскольку их задача отслеживать, когда распускаются листья и цветы, начинается ледостав, выпадает снег. А вот остальные десять стоят на тропах, по которым наиболее часто ходят животные. Таким образом сотрудники заповедника в первую очередь анализируют половозрастной состав медведей и лосей. Но в итоге удается увидеть еще очень много интересного с точки зрения науки, да и просто получить немало впечатляющих кадров и видео.

Например, однажды фотоловушка в Печоро-Илычском заповеднике зафиксировала молодую медведицу очень редкой светлой окраски. Также в кадр попадал дикий кабан – тоже очень редкий гость на территории заповедника. Удалось заснять рысь – это животное людям на глаза обычно не попадается, хотя его следы видят часто. Видеорегистратор зафиксировал и медвежьи «танцы у шеста». Как оказалось, ни один косолапый не может спокойно пройти мимо пропитанных антисептиком столбов с указателями на экологической тропе для туристов: начинают тереться об них, грызть, а потом пытаются вывернуть из земли.

Хотя устройства для автоматической съемки максимально маскируют, животные их довольно просто вычисляют. Некоторые инстинктивно обходят подозрительный предмет, другие стараются его изучить.

– Медведи, как одни из самых часто попадающих в кадр животных, нередко проявляют любопытство к фотоловушке. В результате таких попыток обнюхать или «попробовать на зуб» у установленных фотоловушек сбивается направление съемки либо устройство получает механическое повреждение, не всегда совместимое «с жизнью». Так, осенью прошедшего года одна фотоловушка получила трещину в корпусе. Осенний влажный воздух и зимние морозы сделали свое дело, и за зиму фотоловушка не сняла ни одного кадра, – рассказал научный сотрудник заповедника Александр Лазников.

Довольно часто в кадр попадают волки. Видео с волчьей семьей получило главный приз конкурса «Фотоловушка» в 2016 году, его признали лучшим среди сотен фото- и видеоизображений от нацпарков и заповедников со всей России. В качестве награды заповедник получил антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения и фотоловушку. В том же году еще один приз уехал в Якшу за фото, на котором зафиксировано катание медведя в снегу.

В «Фотоловушке-2019» Печоро-Илычскому заповеднику досталась победа в отдельно выделенной по итогам конкурса номинации, поскольку еще одно «семейное видео» с медведицей и тремя медвежатами, собирающими чернику у кордона Шайтановка, набрало наибольшее количество голосов в ходе интернет-опроса. Призом станет персональный видеорегистратор от стратегического партнера конкурса АНО «Дальневосточные леопарды». Кроме видео с любителями черники заповедник представлял на конкурс еще несколько интересных сюжетов, в частности с табунком северных оленей и молодым лосем.

Анна ПОТЕХИНА

Фото pechora-reserve.ru/fotolovushki