Экскурсия за сорок минут

Что можно показать в столице Коми своим иногородним родственникам и друзьям

В самом начале очередной познавательной прогулки по Сыктывкару ее ведущий историк Игорь Сажин заявил: «Мы вам предлагаем сорокаминутный маршрут, в течение которого вы сможете показать весь город». Хотя весь город показать не удалось, но в самых интересных и необычных местах участники экскурсии побывали.

Кровавая разборка в тихом погосте

Экскурсия стартовала с перекрестка улиц Кирова и Орджоникидзе возле скверика с арт-объектом, посвященным истории Усть-Сысольска. Именно с этого места и начинался город. Его отцами-основателями по праву считаются купцы Сухановы, которые в ходе губернской реформы, проводимой во времена Екатерины II, добились того, чтобы погост Усть-Сысола, а не богатое село Усть-Вымь, бывшее некогда епархиальным центром, стал городом. Для Сухановых это было важно не только с точки зрения престижа. Дело в том, что купечество – это городское сословие, а потому купцы могли быть приписаны только к городам. И Сухановым для того, чтобы зарегистрировать сделки, приходилось ездить в Яренск или Великий Устюг.

В расположенном рядом со сквериком каменном доме, где некогда обитали Сухановы, 10 сентября 1780 года состоялись торжества по поводу присвоения погосту статуса уездного города. А за несколько десятилетий до этого радостного события, когда этого дома еще не было и Сухановы жили ближе к берегу реки в деревянном доме, произошло трагическое происшествие. В 1739 году на двор Сухановых, где находились их склады с товарами, напали и разграбили «лихие люди», убив попутно прислугу и несколько членов большого семейства. Разбойная шайка приплыла в Усть-Сысолу по реке, Сухановы отстреливались из пушек, но бандиты имели численное превосходство.

Среди жертв разбойного нападения оказались две девицы – Любава и Александра Сухановы. Их дядя Елисей Суханов написал челобитную на имя императрицы Анны Иоанновны с перечислением урона, нанесенного злодеями.

– С полной уверенностью можно сказать, что это историческое место – единственное, где произошла «страшная разборка», – заключил Игорь Сажин. – После этого наш город стал тихим, если не считать гражданскую войну, которая в общем-то тоже тихо обошла Усть-Сысольск.

Однако своего влияния даже после такого разорения Сухановы не утратили. Они сумели не только подняться, но и возвести на берегу реки Сысолы первую в Усть-Сысольске и вторую в Коми крае (первая – в Усть-Выми) каменную Покровскую церковь, ставшую частью Троицкого собора. Он находился на месте нынешнего стадиона Кировского парка.

Пожар под пожарной каланчой

В одном квартале от дома Сухановых находится пожарная каланча, которую Игорь Сажин представил как символ города. Долгое время из ее окон на самом верху выглядывал «Яша» – манекен, одетый в боевое снаряжение пожарника. Большие окна здания, выходящие на улицу Советскую (бывшую Спасскую), ранее были вовсе не окнами, а массивными воротами, откуда выезжали лошадиные повозки с огромными бочками с водой, чтобы потушить очередной пожар.

На одной из фотографий 1934 года можно разглядеть на этом здании странную надпись: «Suktьvkarsa Paжarnaj Komanda» («Сыктывкарская Пожарная Команда»). Дело в том, что в 20-30-е годы прошлого века большевики в ожидании мировой революции решили перевести языки народов СССР на латинский алфавит как универсальный для всего человечества. Завершить этот процесс должен был перевод на латиницу русского языка.

Начали с тюркских языков, имевших арабскую основу. А в 1931 году добрались и до коми. Правда, не все буквы нового алфавита были латинскими. Некоторые перешли из прежнего, созданного лингвистом Василием Молодцовым. Но в 1936 году, когда стало ясно, что никакой мировой революции не предвидится, вернулись к молодцовскому алфавиту на основе кириллицы.

Сама пожарная каланча начала действовать в 1907 году. Поскольку содержание пожарной команды стоило городским властям немалых денег, то второй этаж здания сдавали в аренду уездному казначейству. И первый пожар случился именно там, то есть под башней. Пожарные смотрели вдаль, а потому его не увидели. Спохватились лишь тогда, когда до них дошел дым. Потушить пожар удалось, но государство вкатило городу иск о возмещении ущерба. Город в то время являлся автономной административной единицей и был вынужден отремонтировать казначейство за свой счет.

Чем мостили улицы

По словам Игоря Сажина, исторически Усть-Сысольск был «земляным» городом – все улицы были грунтовыми. Первый мощеный участок появился на отрезке современной улицы Бабушкина от Советской до Кирова. Причем мостили ее деревянными чурками, поставленными «на попа». Но как только по весне начинала течь вода, чурки выворачивало, и каждый год дорогу приходилось вновь укладывать и утрамбовывать.

Хотя такой способ мощения оказался не слишком эффективным, в 1950-е годы чурками покрыли улицу Советскую.

На перекрестке первых мощеных улиц стоит здание гимназии имени Пушкина. Оно интересно тем, что его построили по проекту первой в Коми женщины-архитектора Феофании Тентюковой. И это здание имеет своего двойника на улице Коммунистической возле мемориала «Вечная слава». Предполагалось разместить в нем школу для глухонемых, но уже в начале войны помещение передали базе Академии наук СССР в Коми АССР. Теперь там размещаются президиум Коми научного центра УрО РАН и научная библиотека.

Это здание с годами менялось. В 50-е годы прошлого века надстроили третий этаж, а в 1985-м вновь подвергли реконструкции, и теперь оно существенно отличается от своего двойника на Советской.

Откуда взялось привидение

На улице Советской возле ее пересечения с Коммунистической находится сразу несколько бывших купеческих домов – Комлина, Оплеснина и Камбалова. Дом Комлина по адресу Советская, 21 интересен тем, что именно там располагался первый банк Усть-Сысольска. Группа купцов собралась вместе и единым капиталом создала ссудное товарищество, которое выдавало кредиты.

В бывшем доме Камбалова (Советская, 20) в 1930-е годы разместили первый в Сыктывкаре универмаг. По рассказам старожилов, там продавали такие товары, каких жители города никогда не видели, например, кефир. Теперь в этом здании находится детская библиотека имени Маршака.

Но самым интересным, по мнению историка, является дом Оплеснина (Советская, 25). Его в народе называли «домом с привидениями», поскольку очень часто там слышали непонятные шорохи. Они породили легенду, связанную с купцом Василием Оплесниным, торговавшим алкоголем, скобяными товарами и тканями. Когда большевики пришли к власти, его дом отобрали. На первом этаже обустроили магазин, на втором – столовую. Самого Оплеснина в дом не пускали, на работу не брали, и он сильно бедствовал. Однажды Василий Петрович тайно вернулся в свой уже бывший дом и повесился. С того времени якобы его дух бродил по дому, порождая странные звуки.

Однако все оказалось прозаичнее. Во время проведения одной из реконструкций строители нашли штыри и пустоты, вызывающие шуршание. После того как их устранили, шорохи прекратились.

Сердце старого города

На пересечении Трехсвятительской (ныне Коммунистическая) и Спасской (Советская) когда-то стояло здание земской управы – исполнительного органа местного самоуправления, которому подчинялись земские казенные учреждения – школы, больницы, арестные дома и другие. Фактически это был административный центр старого города.

В земской управе встречали великого князя Сергея Александровича Романова – дядю императора Николая II. Внутри и возле нее специально к визиту высокого гостя местные чиновники подготовили выставку, где были представлены изделия народных промыслов, заводского и кустарного производства. Сергею Александровичу они понравились, и он даже несколько творений местных кустарей прикупил.

Самыми интересными экспонатами оказались размещенные в саду управы избушки рыбака и охотника. Возле каждой из них находились соответственно рыбак в зырянской одежде со снастями для рыбной ловли и охотник, который сидел и чистил ружье, а рядом с ним расположились две лайки зырянской породы.

В советские годы здание бывшей земской управы снесли, а на его месте построили деревянное здание Сыктывкарского горисполкома. Его отличительной чертой были два выступа на крыше, покрытых пирамидальными частями. Впоследствии здание облицевали штукатуркой, но к концу прошлого века оно пришло в негодность, и его снесли. Но когда на его месте возвели новое – каменное, эти элементы сохранили.

Какое-то время в здании горисполкома располагался торгсин – магазин по торговле с иностранцами. Правда, иностранцы в захолустном городе не водились, но власти организовали специализированную торговлю для того, чтобы выманивать золото у бывших купцов и богатых горожан. Сюда при сильной нищете завозили дефицитные вещи, например, хорошую ткань. Купить ее и другие товары можно было только за иностранную валюту или золото.

Неподалеку находилась ремесленная школа – первое профессионально-техническое училище Усть-Сысольска, открытое в начала ХХ века для бесплатного обучения сельских детей нужным ремеслам – слесарному и столярному. Это одноэтажное здание стало первым, имевшим электрическое освещение. Этого добился первый и единственный ее директор Сенцов, который для обучения детей нашел деньги на покупку динамо-машины. По просьбе властей электричество протянули до земской управы, и там горела единственная электрическая лампочка на улице Усть-Сысольска. Остальной город освещался низенькими газовыми фонарями. Они стояли прямо посреди улицы. Их каждый вечер зажигали, а утром гасили. При сильном ветре они гасли сами.

Обком и магазин в «одном флаконе»

Неподалеку от Стефановской площади по адресу Коммунистическая, 6 стоит симпатичное здание в стиле «провинциального модерна». Построенное в 1912 году, оно принадлежало наследникам выходца из пажгинских крестьян Кирияка Кузьбожева. Он промышлял мелочной торговлей, содержал питейные заведения, но записываться в купцы не стал. А вот его сыновья стали полноценными купцами. Один из них, Дмитрий Кириякович, владел в Усть-Сысольске торговыми амбарами и лавками. В 1901 году он за 606 рублей купил у города участок в самом центре с ветхим, непригодным для жилья деревянным домом, но вскоре умер, так ничего не успев построить. А два его сына вместе с матерью учредили «Торговый дом наследников Д.К. Кузьбожева». Торговали морской рыбой, солью, мучными товарами. А на месте развалюхи они выстроили самый красивый на то время двухэтажный дом. На первом этаже, как и в других купеческих домах, располагался магазин. На втором жили сами.

Большевики в 1918 году этот дом национализировали и разместили там уездный комитет РКП(б) и аптеку. После учреждения Коми автономной области он стал называться областным комитетом ВКП(б), и более четырех десятилетий высшая партийная власть региона занимала часть этого здания. Там же располагались горкомы партии и комсомола. При этом на первом этаже долгое время находился кооперативный магазин.

– Если бы кому-то захотелось совершить теракт и уничтожить все партийное руководство, то вот, пожалуйста, все в одном месте, – заметил по этому поводу Игорь Сажин.

С этим домом связана и трагическая история. В годы гражданской войны в Усть-Сысольск прибыл карательный отряд австрийского коммуниста Мандельбаума. Каратели потребовали от вдовы Кузьбожева лошадей, но она им отказала. Тогда Мандельбаум расстрелял и вдову, и ее дочь. Они пополнили список жертв «красного террора».

С 1993 года бывший дом Кузьбожевых принадлежит Национальному музею. Второй этаж занимают его сотрудники, на первом – экспозиция отдела природы.

Захоронение под главпочтамтом

Стефановская площадь имеет странный рельеф. До и после нее от парка до пединститута дорога идет в гору. А вот на самой площади она немного спускается. От сквера и памятника Ленину вниз ведут лестничные каменные ступеньки. Объясняется эта аномалия тем, что сквер появился на фундаменте разрушенного в 1932 году большого Стефановского собора.

На этой же площади, под зданием главпочтамта, находится небольшое кладбище. Лежат в нем останки 12 красноармейцев.

Дело в том, что 15 ноября 1919 года белогвардейский отряд из нескольких десятков человек под командованием фельдфебеля Завьялова практически без боя занял Усть-Сысольск, где красных было почти в пять раз больше – две роты, пулеметный взвод, чекисты и милиционеры, а также мобилизованные и вооруженные коммунисты. Остановить белых удалось только в районе Прилузья. В боях между Вомыном и Усть-Сысольском в начале декабря погибли 14 красноармейцев. 13 декабря их тела привезли в Усть-Сысольск и похоронили с почестями на площади, которая с 1918 года называлась Красной. Над могилой сначала установили деревянный обелиск, а в ноябре 1922 года здесь поставили сооруженный на народные средства бетонный памятник с надписью: «Спите, орлы боевые». В 1956 году его снова заменили белым каменным обелиском, а в 1963 году, когда начали возводить главпочтамт, памятник передвинули в сквер на улице Ленина. Туда же перенесли останки двух погибших красноармейцев. А другие двенадцать так и покоятся, всеми забытые, на старом месте. Имена и фамилии их до сих пор остаются неизвестными.

Чекисты арестовали Ленина

Нынешнее двухэтажное здание епархиального управления до 1918 года служило подворьем Троицкого Свято-Ульяновского монастыря. Здесь останавливались по пути в монастырь паломники. Большевики его у священнослужителей отобрали и передали Временной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем во главе с матросом Иваном Андриановым.

Чекисты тут же приступили к активной деятельности. Начали они с того, что арестовали группу активных земских деятелей, и среди них оказался и «гражданин Ленин». Разумеется, это не вождь мирового пролетариата. Леонид Ленин два года был председателем съезда мировых судей Усть-Сысольского уезда и от имени этой организации составил обращение Патриарху Тихону, в котором весьма нелестно отозвался о большевиках. Всю группу отправили в Котлас и расстреляли по приговору Революционного полевого трибунала при штабе командующего Котласским районом.

По словам историка, существует легенда, будто именно Леонид Ленин когда-то передал свой паспорт Владимиру Ульянову. Потому-то большевистский лидер и вошел в историю с фамилией бывшего председателя съезда мировых судей Усть-Сысольска.

В ближайшее время либо на здании епархиального управления, либо на бывшем кинотеатре «Родина» предполагается установить мемориальную доску в память о жертвах «красного террора».

Весть о Победе

Завершилась экскурсия возле памятника букве коми алфавита Ö. Она появилась благодаря русско-немецкому историку Герхарду Миллеру. Когда в августе 1918 года был утвержден молодцовский алфавит, в нем также имелась эта буква. И она в конце концов стала своеобразным символом коми языка.

Памятник букве Ö открылся в День города 12 июня 2011 года напротив Государственного академического театра драмы имени Виктора Савина. Ее вырезал в камне скульптор Александр Выборов, а идея увековечить букву принадлежит научному сотруднику Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН Алексею Рассыхаеву.

А здание драмтеатра в конце нынешней улицы Бабушкина в стиле конструктивизма возвели в 1932 году, поначалу как городской дом культуры. По мнению Игоря Сажина, оно как бы заменило собою уничтоженные Троицкий и Стефановский соборы, став вместе с пединститутом символами нового времени. Эти два здания стояли на возвышении, и их в те далекие годы было видно с любой точки города.

Знаменательно здание драмтеатра не только тем, что там творили замечательные актеры и режиссеры. В первые десятилетия советской власти большую роль для пропаганды и агитации среди малограмотного населения играло радио. Чуть ли не в каждом доме находились радиоточки в виде больших черных тарелок. Во время войны люди слушали сводки информбюро, новости на русском и коми языках. А вещание велось из здания драмтеатра.

И вот именно из этого здания диктор Кира Моисеева утром 9 мая 1945 года зачитала сводку о победе над гитлеровской Германией. До этого всем сотрудникам радио было указано, чтобы они не уходили домой и не ложились спать, поскольку ожидается очень важное сообщение. А им это сообщение необходимо очень быстро, но скрупулезно перевести на коми язык. Сводка пришла в ночь с 8 на 9 мая.

Таким образом, драмтеатр стал тем местом, откуда по всей республике разлетелась весть об окончании страшной войны.

Старое здание драмтеатра снесли в начале нынешнего века, а в 2007 году возвели новое, сохранив фасад прежнего строения.

Игорь БОБРАКОВ

Фото автора и из открытых интернет-источников