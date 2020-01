Три баритона на одной сцене

Концерт «Старый Новый год с баритонами» прошел на сцене Коми республиканской филармонии 10 января. Песни, романсы, арии из опер в сопровождении оркестра ансамбля «Асъя кыа» исполнили солисты филармонии – заслуженный артист Карелии Владислав Косарев и Сергей Плюснин. Третьим баритоном стал приглашенный на этот концерт солист Ярославской государственной филармонии Денис Вертунов. Его голос сыктывкарская публика услышала впервые.

Денис Вертунов – бывший солист известной группы «Кватро». Обладатель низкого баритона теплого тембра, он относится к универсальным певцам, которые одинаково свободно чувствуют себя в рамках различных жанров. Денис Вертунов – постоянный участник программы «Романтика романса» на канале «Россия Культура», участвует в правительственных концертах в Государственном Кремлевском дворце, дает сольные концерты с оркестрами и инструментальными ансамблями в Москве, проводит сольные концерты в различных филармониях, гастролирует по стране, записывает сольные альбомы. В репертуаре артиста песни, составляющие золотой фонд зарубежной и отечественной эстрады, песни из кинофильмов, патриотические и русские народные песни, романсы.

В программу вечера вошли вокальные сочинения разных жанров и времени создания. Неаполитанские песни, классические сочинения Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса и Имре Кальмана, русские романсы и советская эстрада чередовались с сочинениями из репертуара Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли. Многие из произведений впервые прозвучали в исполнении оркестра «Асъя кыа». В частности, песенка «Маритана» на музыку Георгия Свиридова, одна из самых известных рок-н-ролльных песен Rock around the clock («Рок круглые сутки»), итальянская песня 1956 года Tu vuò fà l’americano («Ты хочешь быть американцем»), Strangers in the night («Странники в ночи»), ставшая популярной в исполнении Синатры.

Если зарубежные хиты публика слушала, то многие отечественные песни – подпевала. Например, популярную песню композитора Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка» зал исполнил практически хором. А также «Очи черные», «Дорогой длинною» и «Очарована, околдована».

Артур АРТЕЕВ

Фото автора