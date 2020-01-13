Прокуроров поздравили с праздником

12 января свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. В этом году прокуратуре исполнилось 298 лет. Поскольку праздник выпал на воскресенье, торжественное собрание в прокуратуре Коми состоялось в пятницу. С приветственным словом к коллегам и гостям обратился прокурор республики Сергей Бажутов. Он напомнил о неизменных традициях прокуратуры, главные среди которых – обеспечение верховенства закона, справедливости и беззаветное служение Родине.

Прокурор подчеркнул, что за без малого три столетия, прошедших со дня основания, прокуратура стала надежной опорой государственной власти, важнейшим звеном правоохранительной системы, органом, обладающим мощным правозащитным потенциалом. Ежегодно в органы прокуратуры республики поступает более 45 тысяч обращений, больше половины (в среднем 24 тысячи в год) рассматривается по существу. Удовлетворяется с принятием мер прокурорского реагирования каждое четвертое обращение, или свыше шести тысяч ежегодно.

В результате реализации надзорных полномочий восстанавливаются законные права тысяч граждан в различных сферах: выплачиваются задолженность по заработной плате, отпускные, расчет при увольнении, улучшаются жилищные условия, в том числе путем переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечивается право на получение жизненно необходимых лекарственных средств, устраняются нарушения уголовно-процессуального закона и многое другое.

Под постоянным контролем остаются вопросы исполнения законодательства в социальной и экономической сферах, в том числе об образовании, защите семьи и несовершеннолетних, прав предпринимателей. Пресекаются многочисленные нарушения в сфере ЖКХ, сделан акцент на соблюдении законов о бюджете, государственных закупках, охране окружающей среды и природопользовании.

Глава республики Сергей Гапликов направил в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки и прокурора Коми Сергея Бажутова телеграммы с пожеланиями успехов в службе: «Почти 300 лет российская прокуратура уверенно стоит на страже законности и правопорядка. Сотрудники прокуратуры эффективно защищают права граждан и интересы государства, обеспечивают единство правового поля страны, борются с терроризмом, преступностью и коррупцией. Уверен, высокий профессионализм, честность, принципиальность и преданность своему долгу будут и впредь помогать достойно служить Отечеству и Закону. Желаю вам и вашим коллегам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья и благополучия!»

Как отметил прокурор, важнейшим направлением работы остается надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Прокурорами наработана практика привлечения к административной ответственности юридических лиц, от имени и в интересах которых передавались взятки и коммерческий подкуп. Общая сумма назначенных штрафов составила 78,5 миллиона рублей, из которых в бюджет поступило более 47 миллионов. Помимо этого в обеспечение уплаты административного штрафа прокурорами заявлены ходатайства об аресте имущества юридических лиц на сумму более 52 миллионов рублей.

При взаимодействии с органами ФСБ реализован комплекс мер по выявлению и пресечению фактов коррупции в государственных компаниях. Возбуждены уголовные дела о получении «откатов» должностными лицами нефтяной компании, рассматривается судом уголовное дело в отношении топ-менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запад».

По мнению прокурора, во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов при координирующей роли прокуроров достигнуты положительные результаты по противодействию организованной преступности. В 2019 году за такие преступления к уголовной ответственности привлечены 123 человека. Важным результатом этой работы явилось пресечение преступной деятельности участников организованного преступного сообщества Пичугина, действовавшего более двух десятков лет на территории Республики Коми и Архангельской области. Уголовное дело в отношении 18 членов сообщества 8 декабря поступило в прокуратуру республики для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Главный федеральный инспектор по Республике Коми аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО Михаил Тырин поздравил прокуроров с праздником и поблагодарил их за работу. Он отметил важную роль прокуратуры региона в укреплении законности и правопорядка, защите законных интересов государства, прав и свобод граждан, сохранении социальной и экономической стабильности в Коми.

Председатель Государственного Совета Коми Надежда Дорофеева напомнила, что сотрудники прокуратуры активно взаимодействуют с парламентом республики, помогают совершенствовать законопроекты и инициируют актуальные для региона законопроекты. Это помогает создавать в республике комфортные условия для жизни.

– Именно сотрудники прокуратуры выступили с инициативой формирования новой государственной программы в Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Выражаю вам огромную благодарность за неравнодушие, компетентность, профессионализм и огромное желание сделать жизнь наших земляков комфортной, благополучной и стабильной, – сказала Надежда Дорофеева.

В завершение торжественного собрания отличившиеся работники прокуратуры получили награды.

За примерное исполнение служебных обязанностей и безупречную службу наград генерального прокурора России удостоен 21 работник прокуратуры Коми. Свыше 60 работников и ветеранов поощрены приказами прокурора республики.

Людмила ВЛАСОВА