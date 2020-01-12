Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации и полиграфических предприятий республики!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Средства массовой информации играют огромную роль в развитии государства и жизни каждого человека. Сегодня они приобретают принципиально новые черты и качества, основу успеха во многом определяют скорость, универсальность и мультимедийность. Но по-прежнему главной задачей и печатных, и электронных СМИ остается обеспечение жителей объективной и достоверной информацией.

В средствах массовой информации республики работают настоящие профессионалы, творческие, талантливые, неравнодушные люди, благодаря которым наши жители оперативно получают востребованную информацию, помогающую ориентироваться в потоке происходящих событий и находить ответы на самые актуальные вопросы.

В 2019 году региональные СМИ сыграли весомую роль в информационной кампании, направленной на популяризацию наставничества, на возрождение традиций передачи опыта, повышение статуса наставника. В профессиональный праздник хочу особо поблагодарить ветеранов журналистики. Именно вы заложили традиции, на которых основывается работа отрасли. Благодаря вашему наставничеству, вашему примеру вырастают новые достойные мастера слова.

Спасибо всему медиасообществу республики за каждодневный добросовестный труд, ответственное отношение к делу, творческий подход и умение выделить главное в большом потоке информации.

Желаю всем журналистам, сотрудникам редакций, работникам издательско-полиграфического комплекса республики вдохновения, неиссякаемой энергии, творческих находок и успешных проектов! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Сергей ГАПЛИКОВ, глава Республики Коми