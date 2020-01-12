Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Вот уже больше трех столетий журналисты рассказывают о том, что происходит в регионе и стране, пропуская все через свое сердце. Именно через СМИ общество имеет возможность вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, жизненно важные для наших граждан проблемы.

Вы несете огромную ответственность за каждое опубликованное слово, постоянно и с честью проходите испытание на профессиональное мастерство. Уверена, что и в дальнейшем диалог власти и средств массовой информации будет конструктивным, потому что цель у нас одна – благополучие жителей Республики Коми.

Желаю вам никогда не терять оптимизма и оставаться верными журналистскому долгу, защищать интересы людей, ради которых вы работаете. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Надежда ДОРОФЕЕВА, председатель Госсовета Республики Коми