Что ждет россиян и жителей Коми в наступившем году

В новом, 2020 году в России вступит в силу множество законов, часть из которых начала действовать уже с 1 января. Изменения коснутся семей с детьми, пенсионеров, автомобилистов. «Республика» представляет обзор новаций: МРОТ, налоги, льготы, цены, изменения в ПДД, новые правила маркировки продуктов, защита покупателей жилья от мошенников и многое другое.

МРОТ вырастет

Повышение составит 850 рублей (7,5 процента). Теперь минимальный размер оплаты труда будет не 11 280, а 12 130 рублей.

Ранее минимальная зарплата росла в 2018 году. Тогда ее приравняли к величине прожиточного минимума: МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, причем в случае снижения прожиточного минимума МРОТ должен оставаться прежним.

Республика Коми относится к северному экономическому району страны, где используются так называемые северные коэффициенты, а кроме того – надбавки за стаж. Таким образом компенсируется труд в тяжелых условиях. Коэффициент 1,3 применяется в Ижемском, Печорском, Троицко-Печорском, Усть-Цилемском, Удорском районах и городах (вместе с территорией подчинения) Вуктыл, Сосногорск, Ухта, Усинск, Печора. В 2020 году здесь МРОТ составляет 12 130 (федеральный показатель) х 1,3 = 15 769 рублей. Коэффициент 1,5 используют в Инте и на территории этого городского округа. МРОТ для интинцев, соответственно, будет равняться 18 195 рублям. Коэффициент 1,6 относится к Воркуте и ее территории подчинения. МРОТ составит 19 408 рублей. Во всей остальной части Коми применяется коэффициент 1,2, и минимальный размер оплаты труда в наступившем году с учетом этого достигнет 14 556 рублей.

Кроме того, в Коми действуют надбавки за стаж. Надбавка 10 процентов выплачивается всем жителям республики, кроме тех, кто работает на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, за каждые два года стажа по истечении первого года работы. При этом максимальный размер надбавки – 30 процентов от зарплаты. Как мера привлечения молодых работников используется надбавка 10 процентов за каждые шесть месяцев работы в республике прожившим здесь не менее 12 месяцев, с тем же ограничением 30 процентов – прожившим не менее года в указанных районах.

50-рублевые выплаты отменены

Прежде мизерные 50-рублевые выплаты были положены тем, кто растит ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Указом президента России с 1 января новые выплаты назначаться не будут. Впрочем, если женщина уже получает свои 50 рублей в месяц, отменять правила никто не станет, пока период выплаты у нее не закончится.

Таким образом, уходит в историю указ 1994 года, согласно которому компенсация в размере 50 рублей назначалась матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Налоговые послабления студентам

Согласно новым законам, студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает четырех тысяч рублей в год.

Также от уплаты подоходного налога станут свободны и те, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо будет платить россиянам, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды в том случае, если за эту аренду платит федеральный бюджет.

Пособия на детей

Президент подписал соответствующий закон еще в августе. Теперь критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной до двукратной величины прожиточного минимума. То есть, если семья получает меньше чем два прожиточных минимума в месяц на человека, выплата им положена. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

В Коми по инициативе главы республики Сергея Гапликова с 1 января 2020 года начинают действовать новые меры поддержки семей с детьми. Финансовое обеспечение демографических инициатив руководителя региона в наступившем году составляет 1,3 миллиарда рублей. Напомним, республика стала первым регионом, где с 1 января 2020 года за первенца выделяется 150 тысяч рублей и столько же за третьего ребенка. Причем это не зависит от благосостояния семьи. Беременным женщинам выделяется пособие в размере 1000 рублей на покупку продуктов питания, также без учета критерия нуждаемости.

Малоимущие семьи смогут поправить свое положение не только за счет льгот. С 2020 года в Коми на всей территории республики начнет действовать семейный социальный контракт. На этот проект потратят 456 миллионов рублей. Семье в течение полугода государство поможет пособием, и за это время она должна справиться с финансовыми трудностями.

Повышение пенсионного возраста

Продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. В наступившем году изменения затронут мужчин 1960 года рождения и женщин 1965 года рождения, которым исполнится соответственно 60 и 55 лет. Для них пенсионный возраст должен был увеличиться на два года, но в связи с предоставлением льготного периода они смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат возможность выйти на пенсию в 61 год шесть месяцев и 56 лет шесть месяцев соответственно.

Для северян сохраняется право выхода на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у жителей Севера поэтапно повышается на пять лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут

С 1 января граждане, вышедшие на заслуженный отдых и прекратившие трудовую деятельность, станут получать на 6,6 процента больше, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на семь процентов, но с 1 апреля.

Индексация затронет около

31 миллиона неработающих пенсионеров. Отмечается, что она будет «значительно выше» инфляции. Средний размер пенсий неработающих пенсионеров составит в России 16,4 тысячи рублей.

Цены на вино

С 1 января повысились акцизы на алкоголь. Такой закон в сентябре 2019-го подписал президент Владимир Путин. Цены поднимутся на напитки крепостью свыше 28 градусов. Вино будет дорожать и дальше. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года – 32 рубля, с 2022-го – 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м – 41 рубль, в 2022-м – 43 рубля.

Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубля за литр (32 и 33 рубля в 2021 и 2022 годах).

Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, ликерного вина и спиртного, производящегося по технологии полного цикла. С 2020 по 2022 год он будет ежегодно подниматься на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей.

Закон направлен на поддержку отечественных производителей, однако в связи с дефицитом российских материалов новые правила могут привести к росту розничных цен на вино, считают эксперты. В итоге, по их оценкам, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от пяти до десяти процентов.

Новшества на авторынке

Цены на автомобили возрастут, это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Максимальное повышение произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процента. При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра – на 145 процентов.

Для самого массового сегмента – машин с двигателем 1-2 литра – сбор вырастет на 112,4 процента.

Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили. По мнению участников рынка, все автосалоны вынуждены будут поднять цены, которые, кстати, в 2019 году были низкими из-за падения спроса.

В то же время в минпромторге заявили, что сдержать цены на российские автомобили помогут меры государственной поддержки, а у импортируемых доля индексации утилизационного сбора составляет всего от двух до пяти процентов.

Изменения в ПДД

Получить водительское удостоверение отныне сложнее. Раньше, отвечая на 20 теоретических вопросов, можно было допустить две ошибки. В 2019 году за каждую ошибку давали еще пять дополнительных вопросов. В 2020 году ошибки будут оцениваться по степени риска, значимом при реальном вождении на дороге. То есть, возможно, что и одна ошибка будет означать, что экзамен не сдан. Увеличится и срок обучения в автошколе.

Вводится запрет ездить на новых автомобилях без номеров. Прежде на то, чтобы поставить автомобиль на учет, давалось десять дней, в течение которых можно было передвигаться на новой машине по дорогам общего пользования без номерных знаков. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализированных организаций» (правда, после прохождения необходимых проверок) и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится: у водителя по-прежнему будет десять дней, чтобы поставить авто на учет. Это связано с тем, что покупателям может понадобиться время, чтобы доехать до своего родного региона.

Ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителя могут наказать лишением свободы на срок до пяти лет, в случае гибели человека – до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц – до 15 лет.

Водители, севшие первый раз за руль в стадии алкогольного опьянения, могут быть наказаны штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением водительских прав на полтора-два года с пересдачей экзаменов. Повторное вождение в пьяном виде грозит пожизненным лишением прав и штрафом в 200-300 тысяч рублей, а также эвакуацией автомобиля на штрафстоянку и платой за нахождение транспортного средства там. При этом забрать автомобиль может только иное лицо, вписанное в полис ОСАГО. Вырученные от штрафов деньги будут направлять на ремонт дорог.

Транспортный налог

Транспортный налог теперь зависит от года выпуска автомобиля, его мощности, региона регистрации и цены. Если автомобиль стоит больше трех миллионов рублей, то будет повышаться коэффициент.

Налог не будет начисляться на единственный автомобиль в многодетной семье, если ее доход не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе.

Ответственность за непропуск скорой помощи

Штраф за то, что автомобилист не пропустил карету скорой помощи, составит четыре тысячи рублей, а срок лишения прав – до года, если в поступке не содержится злого умысла. Если же здоровью пациента причинен тяжкий вред, наступит уголовная ответственность сроком лишения свободы до четырех лет.

Бесплатные туалеты на вокзалах

Новшество действует с 1 января для пассажиров поездов, встречающих и провожающих их граждан. Однако это правило будет распространяться только на те вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы.

А в аэропортах в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших предполетный досмотр, а также в транзитных секциях аэропортов возвращаются курилки.

«Органик» и биопродукты

Система сертификации органической продукции начала работать в России с 1 января вместе со вступлением в действие закона об органической продукции. С этого момента производители больше не могут называть свои товары «органик» исключительно в маркетинговых целях.

В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является био- или органик-продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания потребителей.

Теперь перед страной стоит задача добиться признания отечественных сертификатов во всем мире, поскольку это даст возможность российским фермерам и бизнесменам развивать экспорт.

Покупки в интернете

Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах снизится. Пошлинами начнут облагать приобретения товаров на сумму от 200 евро. Ранее она составляла 500 евро. Вместе с этим ставка пошлины снизится с 30 процентов, как сейчас, до 15 процентов от стоимости покупки.

Решение о снижении порога было принято еще в конце 2017 года, когда участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия, договорились снизить максимальную сумму покупки.

Максимальный вес беспошлинной посылки останется прежним – не более 31 килограмма. Если он превышен, придется заплатить по два евро за каждый лишний килограмм. Если одновременно превышены и вес, и стоимость посылки, то будет начислена наибольшая пошлина из двух, а не обе сразу.

Защита от мошенников

Совет Федерации успел в декабре 2019 года одобрить принятый ранее Госдумой закон, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от аферистов. Главные уловки мошенников при заключении сделок с недвижимостью – это поддельные доверенности на продажу жилья и фальшивые документы, подтверждающие право собственности. По новому закону, если человек приобретал жилье, основываясь на информации из государственного реестра, он по умолчанию считается добросовестным. Жилье возвращается собственнику. Но если взыскать деньги с мошенников, продавших квартиру, не представляется возможным, то добросовестный приобретатель вправе получить компенсацию из средств федеральной казны. Сумма – не более одного миллиона рублей (но не выше стоимости жилья).

Онлайн-общение с судебными приставами

Судебные приставы смогут «общаться» с гражданами онлайн, в том числе передавать ряд документов через личный кабинет на портале госуслуг. Также закон разрешает, при согласии гражданина, отправку извещений о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства посредством СМС.

При этом процедура обязательного письменного информирования судом гражданина о состоявшемся судебном решении останется неизменной. Эта важная стадия по-прежнему является отправной точкой в возникновении и исполнительного производства, и права на обжалование, и она остается неизменной.

Подготовила Галина ВЛАДИС