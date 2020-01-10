Юлия Белорукова родила сына

В семье обладательницы двух бронзовых наград Олимпийских игр, члена сборной Коми по лыжным гонками Юлии Белоруковой и ее супруга Никиты Ступака родился сын Арсений. Большое событие в семье спортсменов произошло накануне Рождества.

О прекрасном событии сообщила сама лыжница на своей странице в инстаграме, где у нее уже почти сорок тысяч подписчиков. Супруг Юлии Никита Ступак также является лыжником, он выступает за сборную Московской области. Живут спортсмены в Екатеринбурге.

«В прекрасный сочельник в нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведем. Всех с Рождеством Христовым», – написала Юлия Белорукова у себя в инстаграме, опубликовав фото, на котором чем-то кормит супруга.

О том, что Юлия Белорукова пропустит сезон-2019/20 по уважительной причине, стало известно в сентябре прошлого года. Об этом официально сообщили на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Возможность пропустить один неолимпийский год спортсменам сборной страны предложила лично глава ФЛГР Елена Вяльбе на специальном собрании. Примеру Юлии Белоруковой последовали еще несколько лыжниц.

Ярослав СЕВРУК

Фото из инстраграма Юлии Белоруковой