«Ника» дважды победила в матчах Евролиги

В Латвии 8 и 9 января прошли очередные матчи Европейской женской баскетбольной лиги. Сыктывкарская команда «Ника» одержала две убедительные победы, обеспечив себе место в плей-офф турнира.

В первой игре «Ника» одолела венгерский клуб «PINKK Pecsi 424» со счетом 108:72, во втором матче был бит минский «Горизонт» со счетом 66:61. Таким образом, сыктывкарки обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы А. У них пять побед и два поражения.

Однако итоговое место в группе клуба из Коми может измениться, ведь теперь все зависит от очных противостояний соперников из Чехии, Словакии и Нидерландов. Пока неизвестно, с кем из них «Ника» встретится в матчах на вылет.

Ярослав СЕВРУК

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