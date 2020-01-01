Поднажмем на газ

В республике идет внедрение техники на газомоторном топливе

С 2020 года в Коми будет действовать налоговая льгота для отдельных категорий собственников газомоторных транспортных средств. Как сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта региона, ставка по транспортному налогу для владельцев таких машин снизится на 50 процентов.

Преференция введена для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения. Соответствующие изменения в республиканские законы, касающиеся налогообложения, внесены в конце ноября. Такое новшество должно поспособствовать расширению использования газомоторного топлива в республике и улучшению экологической обстановки.

Льгота будет действовать с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года. Подобные налоговые каникулы вводятся в ряде других регионов России.

Уменьшение транспортного налога для владельцев машин на газомоторном топливе – часть совместной работы правительства республики и ПАО «Газпром» по внедрению экономичного и экологичного вида топлива. План мероприятий (дорожная карта) по использованию в нашем регионе газомоторного топлива и развитию газозаправочной инфраструктуры был утвержден правительством Коми в марте 2017 года со сроком действия до 2020 года включительно. Цель этой работы – обеспечить устойчивое снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду, оптимизировать расходную часть топливно-энергетического баланса Коми, усовершенствовать структуру спроса на энергоносители в республике. Также дорожная карта предполагает активное внедрение в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске общественного транспорта, техники дорожно-коммунальных служб, работающих на метане.

В августе 2016 года в Сыктывкар прибыли первые 40 автобусов, работающих на газомоторном топливе. К этому времени была реконструирована автоматическая газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в Дырносе. Позднее автобусы на метане приобретались дополнительно, и сейчас на пассажирских маршрутах в столице Коми работает 66 единиц, 60 из которых – большие НефАЗы, приобретенные автотранспортниками в лизинг под поручительство правительства региона.

В 2020 году парк автобусов, работающих на газомоторном топливе, должен увеличиться. Как сообщил во время бюджетных слушаний в Госсовете Коми министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Александр Ремига, будет закуплено 30 таких машин для организации пассажирских маршрутов.

Лидером в нашей республике среди предприятий по использованию транспорта, работающего на газе, является ООО «Газпром трансгаз Ухта». Предприятие уже не первый год наращивает свой автопарк техникой на газомоторном топливе, наглядно демонстрируя, что использование альтернативного топлива – это отнюдь не фантастика, а современная реалия, которая приносит и выгоду, и пользу для окружающей среды, ведь вредные выбросы от такого вида топлива стремятся к нулю.

– Расширение использования автомобилей на метане – это задача, сформулированная руководством нашей страны. О развитии рынка газомоторного топлива говорится очень много, однако необходимо, чтобы это подкреплялось реальными действиями. Наш диалог должен помочь найти эффективные решения в этой области. При объединении усилий мы можем ускорить развитие рынка газомоторного топлива в регионах страны. Поэтому наше предприятие готово делиться со всеми заинтересованными лицами своими знаниями в этом направлении, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский во время работы совещания по развитию рынка газомоторного топлива.

Встреча прошла 13-15 ноября в Ухте, на базе ООО «Газпром трансгаз Ухта» с участием руководителей и профильных специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Газпром СПГ технологии», ООО «Уфимский компрессорный завод», Национальной газомоторной ассоциации, представителей министерств и муниципалитетов Республики Коми, компаний-автопроизводителей техники «КамАЗ», «Урал», «Русский автобус», «ЛОНМАДИ», Shantui. От правительства Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин.

Участники совещания познакомились с опытом по внедрению газомоторного топлива в ООО «Газпром трансгаз Ухта», узнали о маркетинговых программах и примерах региональной государственной поддержки ООО «Газпром газомоторное топливо» для автовладельцев техники на метане. Представители компаний-автопроизводителей, в свою очередь, рассказали о современной технике на газомотороном топливе, сервисе и гарантийном сопровождении, экологических и экономических аспектах эксплуатации таких машин.

В рамках программы совещания в городе проходила большая выставка транспортных средств, работающих на экогазе, посетить которую могли все желающие. По подсчетам организаторов, экспозицию посетили не менее полутысячи человек. На выставке было представлено 37 единиц техники: отечественные автомобили и иномарки, грузовой, пассажирский, специальный и коммунальный транспорт. Также были продемонстрированы два передвижных автомобильных газовых заправщика, которые приходят на помощь в случаях, когда технику невозможно заправить из-за отсутствия поблизости стационарных АГНКС.

На отдельной площадке посетителей выставки знакомили со схемами работы, особенностями использования, диагностики и обслуживания газового и газобаллонного оборудования.

Все желающие могли проконсультироваться у специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта», получить ответы на вопросы об особенностях эксплуатации техники на газомоторном топливе, о подготовке водителей для работы на таких автомобилях и о многом другом, касающемся использования газомоторного топлива.

Многим владельцам личных авто идея перехода на газомоторное топливо тоже нравится. Сыктывкарец Дмитрий, использующий газомоторное топливо, говорит, что оно имеет ряд преимуществ по сравнению с бензином или дизелем. Во-первых – цена. Экономия по сравнению с традиционными видами топлива – примерно в 2,5-3 раза, что ощутимо, когда довольно много ездишь по работе или по личным делам. Во-вторых – экономия на обслуживании машины: с газом масло приходится менять гораздо реже, форсунки, фильтры служат намного дольше. И еще один плюс – мотор работает тише. Минус – дефицит специалистов, которые бы занимались наладкой, ремонтом газомоторного оборудования, и сеть АГНКС в регионе хотелось бы видеть шире и более развитой. Пока природным газом машину в Коми можно заправить только на пяти станциях.

Для изменения этой ситуации нужно, чтобы машин на газомоторном топливе было больше, тогда у тех же автослесарей будет больше резона получать «газовую» квалификацию – ведь на их услуги появится хороший спрос. Разорвать этот замкнутый круг можно внедрением газомоторного топлива в автопарках – промышленных и транспортных, а также переводить на газ коммунальную технику. При расширении автопарков в учреждениях будет увеличиваться и улучшаться инфраструктура по обслуживанию транспорта на метане, тогда постепенно подтянутся и владельцы личного автотранспорта.

В столице Коми сейчас работает одна АГНКС. Как рассказал на слушаниях в Госсовете Александр Ремига, построить вторую такую станцию в Сыктывкаре планируется в 2021 году. Этот вопрос уже обсуждался с руководством ООО «Газпром газомоторное топливо» и полностью согласован. По мнению министра, сейчас одна из главных задач в расширении использования газомоторного топлива в регионе – его популяризация, чтобы на него более активно переходили пассажирские предприятия не только в Сыктывкаре, но и в других городах. И, как сообщил министр, планы по внедрению в регионе экономичного и экологичного вида топлива вполне реальны.

Анна АЯНОВА

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»