Трудовая книжка станет электронной

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка (ЭТК) – новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России, цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки – добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

До 1 июля 2020 года работодатели должны письменно уведомить своих работников об изменениях в трудовом законодательстве и о возможности перехода на электронную трудовую книжку. Не позднее 31 декабря 2020 года каждому работнику нужно будет подать заявление своему работодателю о способе ведения его трудовой книжки – в электронном или бумажном виде.

Желающим перейти на ЭТК бумажная трудовая книжка при этом будет выдана на руки. У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Преимущества ЭТК в том, что это обеспечивает удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности. Такой вид учета минимизирует ошибочные, неточные и недостоверные сведения о трудовой деятельности. Появляются дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. Это позволит снизить издержки работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

Можно будет дистанционно оформлять пенсию по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

Данные электронной трудовой книжки могут быть использованы для получения государственных услуг. К тому же это обеспечивает высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через приложения. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также клиентская служба Пенсионного фонда России или МФЦ «Мои документы». Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Сведения о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года в состав ЭТК не включаются.

Галина ГАЕВА