Счастливые моменты Нины Косныревой

До недавнего времени жительница села Выльгорт Нина Коснырева не верила в то, что сможет заниматься предпринимательством: пугало отсутствие соответствующих знаний, высокая ответственность и невозможность предвидеть ситуацию заранее. Но в июне этого года при поддержке Центра занятости населения Сыктывдинского района она открыла фотосалон и сегодня полна планов по расширению своего бизнеса.

По профессии Нина Коснырева – педагог-психолог, училась в пединституте. Но после окончания вуза ушла в другую сферу – устроилась секретарем в одну из сыктывкарских фирм.

– Это было двадцать лет назад, когда компьютер еще для многих был предметом роскоши. А я уже тогда неплохо его освоила и единственная в группе умела печатать, набирать и редактировать тексты. Мне это нравилось, – рассказала она «Республике». – Помимо компьютера, меня еще со школьной скамьи интересовала фотография. Снимала сначала на «мыльницу», потом на недорогой цифровой фотоаппарат, в детстве мне очень нравилось вместе со старшим братом по ночам проявлять фотографии.

Некоторое время после ухода из этой фирмы Нина Коснырева еще поработала в Республиканском центре дополнительного образования, занималась компьютерной версткой, делила один кабинет с фотографом. Это ежедневное общение с ним еще больше усилило ее интерес к фотографии. Коллега охотно делился с ней секретами фотомастерства.

– Вдохновленная новыми знаниями, я тогда купила себе первый фотоаппарат Sony. И когда была в декретном отпуске, очень много занималась фотографией: снимала свою семью, семьи друзей, делала видео с музыкальным оформлением и текстами. Всем очень нравилась моя работа, – рассказала собеседница издания.

В декретном отпуске Нина Коснырева задержалась на шесть лет: дети рождались один за другим. А когда они подросли и пошли в детский сад, поняла, что ей нужна работа с особым графиком. Потому что должность статиста в районной поликлинике, куда она устроилась, не позволяла ей уделять необходимое время семье. Муж Нины часто бывал в командировках, и ей нужно было самой водить детей в детсад, забирать их оттуда вечером и сопровождать на развивающие кружки. Женщина обратилась в центр занятости, чтобы там ей помогли подыскать подходящую работу.

Нина Коснырева состояла на учете в сыктывдинском ЦЗН, ей предлагали разные вакансии, но все они не подходили именно потому, что не устраивал режим работы:

– К примеру, мне предлагали работу по специальности в детском саду. Вроде бы хорошая работа для женщины, но график был очень неудобный: неделя – с семи утра до 13 часов и неделя – с 13 до семи вечера. Мне нужно было, чтобы суббота и воскресенье были выходными и чтобы основная занятость у меня приходилась на дневное время.

Женщина очень признательна центру занятости – там ей оказали большую моральную поддержку: с ней работал профконсультант-психолог, который помог расширить ее собственное представление о своих потенциальных возможностях. Именно в центре занятости после заполнения специального теста, который выявлял ее способности к предпринимательству, предложили попробовать себя в самозанятости. Но, по словам женщины, совершить такой резкий поворот в своей профессиональной деятельности она не решалась, посчитав, что предпринимательство предполагает самостоятельное решение всех вопросов, связанных с бизнесом.

Но, видимо, где-то сквозь страх уже пробивалась вера и надежда. Потому что события начали складываться так, будто сама судьба ее подталкивала к решению стать предпринимателем. Однажды ей позвонили из администрации района и предложили пройти обучение в бизнес-инкубаторе по направлению «Менеджмент в малом бизнесе». Нина Коснырева ухватилась за предоставленную возможность и отучилась на этих курсах, а потом – в одном из сыктывкарских фотосалонов. Окончательное решение открыть свое дело пришло совершенно неожиданно. Как-то она пришла на маникюр в районный Дом быта. Разговорилась с мастером, рассказав, что в центре занятости предлагают стать предпринимателем, и она хотела бы открыть фотосалон, но боится решиться. «А чего бояться-то? – удивилась собеседница. – Приходи к нам в Дом быта. У нас тут фотосалон пустует, люди постоянно спрашивают, где фотограф».

– Мы сразу же пошли к директору Дома быта, он мне показал мой будущий кабинет, который требовал ремонта. Муж мою идею поддержал, дал денег на ремонт кабинета и оборудование. А на средства, которые мне выплатили в службе занятости в рамках программы, я купила свой рабочий инструмент – новый фотоаппарат. Перед открытием салона дала рекламу в местной газете и установила рекламный баннер. В общем, через месяц я себя уже обнаружила сидящей в своем фотосалоне, – рассказала женщина.

Свое фотоателье Нина Коснырева назвала «Счастливые моменты». Так как именно светлые и важные жизненные моменты люди всегда стремятся сохранить на фото. Однако оптимистичное название не сразу привлекло клиентов. Первые три дня в роли предпринимательницы оказались самыми трудными, в салон никто не заглянул:

– Я была расстроена, думала, зря все это сделала. Страшно было, что так и останусь невостребованной. А потом вдруг начали идти клиенты. Когда я спрашиваю, как они про меня узнали, многие говорят: так здесь раньше всегда был фотосалон, мы по старой памяти сюда и идем.

Сейчас Нина Коснырева уже и не вспоминает о тех временах, когда была наемным работником. Все ее планы связаны только с расширением бизнеса, а все свободное от семейных забот время она посвящает изучению фотодела. Фото на документы, памятная съемка, качественные ксерокопии, реставрация ветхих снимков, ламинирование, печать визиток и календарей – вот неполный перечень предоставляемых ею услуг.

– Мой кабинет не совсем подходит для фотосессий, поэтому я планирую открыть филиал в городе и еще хочу привлечь к сотрудничеству детские сады, – поделилась предпринимательница своими планами. – Уже попробовала делать детские снимки в садиках, родителям и воспитателям очень понравилось.

Галина ГАЕВА

Фото из личного архива Нины Косныревой