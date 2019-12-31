«Народный бюджет» подрастет почти в два раза

В 2019 году в рамках «Народного бюджета» в сфере занятости населения реализованы 55 проектов в 46 муниципалитетах. 53 проекта из этого числа – в сельских поселениях. Временно были трудоустроены 257 безработных граждан.

По поручению главы Коми Сергея Гапликова в 2019 году финансирование из региональной казны проектов «Народный бюджет» по сравнению с 2018 годом увеличено более чем в два раза. Так, в 2018 году на решение общественно значимых инициатив в сфере занятости было выделено около шести миллионов рублей, а в 2019 году на проекты направили уже около 16 миллионов рублей плюс еще два миллиона – средства муниципальных образований.

Благодаря народному бюджету в сфере занятости в Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Корткеросском, Сысольском, Удорском районах появились спортивные и детские игровые площадки. Жители Ижемского района первоочередными проблемами, требующими решения, посчитали ремонт и строительство дорожной сети и тротуаров.

В Шошке Княжпогостского района, Мутнице Прилузского района, Мандаче Усть-Вымского района и Усть-Цильме при участии безработных граждан привели в порядок кладбища, установили мусорные контейнеры, отремонтировали ограждения.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне жители Коми инициировали ремонт семи памятников участникам войны и благоустройство территории вокруг мемориалов.

С привлечением безработных граждан в девяти муниципалитетах в 2019 году были обустроены пожарные водоемы, проложены водопроводные сети, отремонтированы системы водоснабжения.

В 11 сельских поселениях благоустроили территорию населенных пунктов, привели в порядок парки и скверы: установили скамейки и цветочные клумбы, мусорные контейнеры, снесли ветхие сооружения.

В селе Пажга Сыктывдинского района минувшим летом в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере занятости населения обустроили детскую площадку для дошкольников. Теперь маленьким жителям первого микрорайона Пажги есть где покататься с горки, покачаться на каруселях, построить песочные замки и вообще весело провести время в компании других ребят.

Впервые в этом году были реализованы народные проекты с привлечением безработных граждан на территории городов. Так, например, в Эжве отремонтировали лестничный марш к остановочному комплексу. Для удобства жителей с колясками, пожилых и маломобильных эжвинцев были обустроены лестницы, пандус, установлены поручни.

В Емве с инициативой создания площадки для пленэра выступили работники Детской школы искусств и члены родительского комитета. На обустроенной площадке появились скамейки, стационарные мольберты, клумба в виде палитры, галерея картин юных художников. Реализация проекта обошлась республиканскому бюджету в 300 тысяч рублей, а местному бюджету – в 36 тысяч рублей. Еще 24 тысячи рублей внесли жители Емвы. В итоге создание площадки обошлось в 360 тысяч рублей.

19 декабря завершился прием заявок по «Народному бюджету» на 2020 год. На следующий год в сфере занятости населения заявлены около ста проектов. На народные проекты в сфере занятости из республиканского бюджета будет выделено 18 миллионов рублей, при этом максимальный размер субсидии на один проект увеличен в два раза – до 600 тысяч рублей.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Управлением занятости Минтруда РК