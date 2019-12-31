Галина Габушева: «Противодействие экстремизму должно быть комплексным»

В истории Коми края не было зафиксировано случаев столкновений и массовых конфликтов на национальной и религиозной почве. Сейчас в республике на всех уровнях проводится системная и планомерная работа по недопущению таких конфликтов. В Коми налажена хорошая система, сосредоточены все усилия государственных и правоохранительных органов, местного самоуправления и гражданского общества в работе по профилактике и противодействию негативным тенденциям. И большой вклад в этом министерства национальной политики как координирующего органа. О работе министерства по профилактике экстремизма и терроризма в республике рассказала руководитель ведомства Галина Габушева.

– Прежде всего обозначу, что гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве – это один из приоритетов государственной национальной политики Российской Федерации.

В практическом смысле он нашел отражение в мероприятиях региональной программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Коми – территория межнационального мира и согласия (2014-2020 годы)» и комплексного плана мероприятий противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы.

Противодействие экстремизму и терроризму может быть успешным только при комплексном подходе. Осуществляя деятельность в этом направлении, наше министерство тесно взаимодействует с Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, право-

охранительными органами, министерством образования, науки и молодежной политики, органами местного самоуправления.

Действенной силой в работе по профилактике негативных тенденций являются национальные общественные объединения. С ними в республике выстроена системная и планомерная работа.

Лидеры всех национально-культурных и религиозных организаций активно участвуют в совещательных (консультативных) органах по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, содействуют снижению уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущению их вовлечения в террористическую деятельность.

Проекты общественников получают финансовую поддержку. Так, в этом году субсидии в общем размере около двух миллионов рублей предоставлены десяти национально-культурным автономиям и общественным движениям на реализацию семнадцати мероприятий и проектов.

Нашим важным ресурсом в деле формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма среди подростков и молодежи остаются такие республиканские учреждения, как Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина и Дом дружбы народов Республики Коми.

В канун новогодних праздников хотелось бы всем жителям любимой республики пожелать крепкого здоровья, личного благополучия, согласия и понимания близких и друзей! Выль воӧн! Выль шудӧн! Нового года! Нового счастья!

Галина Габушева

– Насколько эффективна эта работа?

– Главный критерий эффективности – это отсутствие в нашей республике конфликтов на национальной и религиозной почве. Между представителями разных народов и разного вероисповедания сохраняются добрососедские отношения. Ежегодные социологические опросы, проводимые в республике, это подтверждают.

Отмечу, что результативность практик, применяемых в республике, оценена и на федеральном уровне. Так, в 2019 году по итогам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» городской округ «Инта» поощрен благодарственным письмом федерального агентства по делам национальностей. Печорский центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов занял первое место в номинации «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» V Международного конкурса научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».

– Появляется ли в этой работе что-то новое?

– На федеральном уровне учеными и экспертами предлагаются идеи о внедрении образовательного курса по основам профилактики терроризма и экстремизма, а также подготовки на базе высших учебных заведений соответствующих специалистов.

Действительно, проявлениям ксенофобии и экстремизма наиболее восприимчивы, в силу своего возраста и небольшого жизненного опыта, представители молодого поколения. Поэтому мы усилили работу с молодежью.

Одной из основных тем нашего ежегодного этнофорума, состоявшегося 7-8 ноября в Ухте, было обозначено формирование общероссийской гражданской идентичности в молодежной среде и воспитание культуры межнационального общения.

Мы понимаем, что до молодежи трудно достучаться в формате прямых назиданий и что лучшим проводником знаний об опасности экстремизма для нее является опытный учитель-тренер. Главным спикером молодежных площадок на этнофоруме стал российский актер, каскадер, мастер спорта по рукопашному бою Алик Гульханов. Являясь воспитанником дома-интерната, он на своем примере показал, как важно найти себя в жизни и заниматься любимым делом, принося пользу другим людям.

Встречи с Аликом Гульхановым для ребят из домов-интернатов, подростков, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, участников патриотических клубов и спортсменов были организованы в Сыктывкаре, Ухте и Прилузском районе. Предметами активного обсуждения стали духовно-нравственные ориентиры, ценностные и мотивационные факторы, где главный лозунг «Мы разные, но мы вместе: от ограничений к возможностям».

Сегодня в среде молодежи очень востребованы интеллектуальные игры. Они также получили свое развитие. В рамках межрайонной командной интеллектуальной игры «Юрвемтыш» («Битва умов») состоялось тринадцать игр в Усть-Куломском районе, к игре подключились лидеры молодежных движений района «Аскиа лун», «Дорогою добра», «Тулыс» и другие. Проект получил поддержку министерства, став одним из победителей конкурса «Этноинициатива-2019».

Викторина «Юрвемтыш» прошла и в Доме дружбы народов Республики Коми. В игре, посвященной 105-летию со дня рождения видного государственного деятеля Республики Коми Зосимы Панева, приняли участие четырнадцать команд из Сыктывкара, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов.

По инициативе Ассоциации национально-культурных автономий республики в рамках этнофорума в Ухте прошел молодежный интеллектуально-познавательный квест «Тӧдӧм».

Замечательным событием года стал первый съезд молодежи народов Республики Коми. В Печору съезжались учащаяся молодежь, активисты национально-культурных объединений, чтобы обсудить вопросы медиатехнологий и межнационального взаимодействия. Итогом стало создание Совета молодежи народов Республики Коми, который возглавил Олег Исаков.

Мощным профилактическим воздействием проявлениям экстремизма по признаку языковой принадлежности стал Международный год языков коренных народов. В республике реализован тематический план из 209 мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, направленных на поддержку интереса к коми языку, русскому языку и другим языкам народов, проживающих в регионе. Впервые состоялось присуждение республиканской премии за сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. Мы чувствуем общественный запрос в языковом направлении своей работы, поэтому будем учитывать его и в дальнейшем.

– Каковы результаты мониторинга по межнациональным и межрелигиозным отношениям в Коми?

– Для Республики Коми характерны добрососедские отношения между проживающими на территории региона этносами. В Коми не зафиксированы конфликты на национальной и религиозной почве. В последние годы фиксируются высокие положительные значения по всем значимым показателям межнациональной и межконфессиональной сферы. По данным соцопросов, число тех, кто положительно оценивает состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Коми, ежегодно растет. Уже несколько лет оно превышает 90 процентов.

По данным министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2019 года в регионе возбуждено пять уголовных дела экстремистской направленности. Из них три в Сыктывкаре. За аналогичный период 2018 года их было семнадцать.

– Как знание о соседних народах и их культурах и обычаях помогает профилактике экстремизма?

– Историко-культурный и духовно-нравственный потенциал нашей страны и Республики Коми имеет важнейшее значение в профилактике проявлений экстремизма. У нас в регионе имеется развитая инфраструктура, отвечающая этнокультурным запросам представителей всех народов, здесь проживающих. Проводятся многочисленные мероприятия о культурном и языковом многообразии нашего общества. Примечательно, что, по данным социологического опроса, проведенного в конце этого года, 61 процент опрошенных знает о проводимых этнокультурных мероприятиях, а многие принимают в них непосредственное участие.

Подведомственными нашему министерству Домом дружбы народов Республики Коми и Центром «Наследие» имени Питирима Сорокина разработаны и реализуются образовательные проекты, такие как «Мобильный этнокультурный десант», работа музейного кабинета «Чтобы помнили…» совместно с Коми региональным отделением общественной организации «Офицеры России», республиканские конкурсы и циклы тематических лекций.

Национально-культурными автономиями и объединениями, центрами коми и национальных культур в муниципалитетах республики проводится огромный спектр мероприятий, транслирующих идеи взаимоуважения и понимания среди людей разной национальной принадлежности. И это, несомненно, является основой для исключения экстремистских проявлений, укрепления духовной и гражданской консолидации общества.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Министерством национальной политики РК