«Ника» завершила год победной серией

Женская сыктывкарская баскетбольная команда «Ника» ударно провела декабрь, выдав целую серию побед в чемпионате суперлиги-1. Клуб из Коми бьется за первое место в турнирной таблице, растаптывая соперников. Последней жертвой в уходящем году стала команда «Спарта энд К – 2» из города Видное.

В первой из двух гостевых встреч со «Спартой» «Ника» сняла все вопросы, учинив соперницам локальный разгром во второй четверти со счетом 30:16. В итоге клуб из Коми оформил победу со счетом 82:57. Во второй игре хозяйки паркета победили в первом игровом отрезке со счетом 20:14, что вызвало некоторые опасения у болельщиков «Ники». Однако в дальнейшем сыктывкарки стали выравнивать положение, уверенно «забрали» вторую и третью четверти и оформили общую победу со счетом 65:60. Таким образом, подопечные Дмитрия Шумихина продолжили беспроигрышную декабрьскую серию.

Следующие игры команда проведет уже в 2020 году: 16-17 января «Ника» вновь встретится со «Спартой», но уже на домашнем паркете.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com

В декабре главная баскетбольная «кузница» Коми – спортивная школа олимпийского резерва «Юность» – отметила полувековой юбилей. Одним из прорывов года стало успешное выступление воспитанницы этой школы Валерии Мосеевской в составе сборной России «до 15 лет». Она стала победительницей международного турнира в Испании. В дальнейшем спортсменка должна будет укрепить сыктывкарскую «Нику», ведь у руководства команды далеко идущие планы. Сейчас «Ника» на втором месте в чемпионате суперлиги-1, уступает лишь два очка команде «Ростов-Дон-ЮФУ». Есть надежда, что баскетболистки из Коми завоюют чемпионство и по спортивному принципу оформят переход в элитный дивизион – премьер-лигу. Однако для этого бюджет клуба нужно будет значительно увеличивать.