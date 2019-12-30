Информация о работе городских и пригородных автобусов Сыктывкара в праздничные дни

Городские маршруты

31 декабря последний рейс маршрута №18 от «Площади Габова» отправится в 22.39, от «СЛПК» в 23.17. Последний рейс маршрута №54 от «Ж/д вокзала» отправится в 22.39, от остановки «Улица Славы» в 23.24.

1 января в период с 00.20 до 07.40 будет организована работа автобусных маршрутов №№ 1, 15, 18, 19, 46.

В течение первого дня года автобусные маршруты №№ 1, 3, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 29а, 33а, 38, 46, 54 будут курсировать по специальному графику.

С 2 по 8 января автобусные маршруты №№ 1, 3, 12, 15 , 18, 19, 21, 23д, 26, 29а, 33а, 38, 46, 54 будут курсировать по расписанию выходного дня. Расписания размещены на сайте komiavtotrans.ru, в альбомах сообщества и в бесплатном мобильном приложении «Passengr».

Пригородные маршруты

С 1 по 8 января автобусные маршруты №№ 107, 112, 114 будут курсировать по расписанию выходного дня. Расписания размещены на сайте komiavtotrans.ru, в альбомах сообщества и в бесплатном мобильном приложении «Passengr».

1 января будут отменены рейсы по маршрутам:

№107 от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06.45/08.00; от остановочного пункта «Нювчим» со временем отправления 07.55/09.20;

№112 от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 05.35/06.40/08.40; от остановочного пункта «Гаръя» со временем отправления 06.45/07.50/10.00;

№114 от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06.10; от остановочного пункта «Дань-Дор» со временем отправления 07.50.

Счастливого пути и с наступающим Новым годом!

С 1 по 8 января при оплате поездки Транспортной картой или Транспортным брелоком стоимость проезда снижается на 8 рублей и составит 20 рублей. С 9 января и далее скидка составит 2 рубля. Акция распространяется на автобусные маршруты №№ 1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 33а, 38, 46, 54, 55.