Дмитрий Алиев – лучший фигурист России

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. По итогам соревнований спортсмен из Ухты Дмитрий Алиев стал победителем. Будучи серебряным призером чемпионата Европы и участником Олимпийских игр, ухтинец стал лучшим на внутрироссийском турнире впервые в карьере.

После короткой программы, где Дмитрий Алиев не смог исполнить четверной лутц, фигурист занимал лишь четвертое место. Однако разрыв по очкам с лидерами был небольшим, что и позволило ухтинскому спортсмену не потерять уверенности в своих силах. В произвольной программе Дмитрий также выступил не без ошибок, однако сумел завоевать лидерство и по сумме двух программ набрал 260,98 балла. Второе место досталось Артуру Даниеляну (253,42 балла), третьим стал Александр Самарин (252,74 балла). Извечный соперник Дмитрия Алиева Михаил Коляда в этом сезоне не смог составить конкуренцию ухтинскому фигуристу в чемпионате из-за травмы.

Дмитрий Алиев оформил лидерство на уровне чемпионата России впервые в карьере и обеспечил себе место в составе сборной страны в январском чемпионате Европы, который пройдет в Австрии.

Ярослав СЕВРУК