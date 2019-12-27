Стратегическое партнерство «Северо-Запад» продлит новогодние каникулы для нескольких десятков мальчишек и девчонок

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе реализует масштабный межрегиональный социальный проект «Великий Устюг». Совместно с Правительством Вологодской области и в сотрудничестве с региональными управлениями внутренних дел, а также Северо-Западным округом войск национальной гвардии России Партнерство продлит новогодние каникулы для нескольких десятков мальчишек и девчонок нашего округа. В их числе – ребята из Республики Коми.

С 13 по 18 января 2020 года для детей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей, состоится увлекательная новогодняя экскурсионная поездка в Санкт-Петербург и Вотчину российского Деда Мороза (г. Великий Устюг, Вологодская область).

– «Великий Устюг» – особенный проект высокой общественной значимости, который объединил все регионы Северо-Запада. Мы искренне надеемся, что поездка в Санкт-Петербург и новогоднюю столицу России – Великий Устюг – запомнится ребятам, что они найдут новых друзей и привезут домой яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки, – прокомментировал помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев.

В 2020 году в новогоднее путешествие в культурную и волшебную столицы России отправятся трое ребят из Сыктывкара и Воркуты.

За почти вековую историю органов внутренних дел Республики Коми погибли 84 сотрудника МВД. 14 погибших стражей порядка награждены орденами Мужества и Красного Знамени посмертно. Сегодня республиканское министерство оказывает поддержку 38 семьям погибших коллег.

– Наша задача – позаботиться о семьях погибших коллег, окружить заботой и вниманием тех, чьи мужья, отцы и сыновья отдали жизни во имя служения Отечеству. Мы оказываем помощь постоянно: и в трудных ситуациях, и в решении бытовых проблем. Отрадно, что этот вопрос волнует не только органы государственной власти, но и общественные институты, которые организуют мероприятия, направленные на поддержку детей погибших сотрудников. Одним из таких добрых дел является организация Стратегическим партнерством «Северо-Запад» новогодней экскурсии в Санкт-Петербург и Великий Устюг для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, – прокомментировал Министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников.

Управление Росгвардии по Республике Коми также выражает искреннюю признательность организаторам проекта.

– Благодаря инициативе Стратегического партнерства «Северо-Запад» дети познакомятся с достопримечательностями Санкт-Петербурга и наследием одного из красивейших городов Русского Севера – Великого Устюга, получат яркие незабываемые впечатления от встречи с Дедом Морозом. Управление Росгвардии по Республике Коми выражает надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества со Стратегическим партнерством на благо дальнейшего формирования личности детей сотрудников, получивших военную травму или погибших при исполнении служебных обязанностей, – прокомментировал врио начальника Управления Росгвардии по Республике Коми, подполковник полиции Дмитрий Димитров.

Программа проекта «Великий Устюг» начнется 14 января в Санкт-Петербурге, где пройдут новогодние мероприятия с вручением подарков, а также посещение Государственного Эрмитажа и других достопримечательностей Северной столицы России, еще сохранившей атмосферу праздника. По окончании пребывания в Санкт-Петербурге запланирована поездка в Великий Устюг по программе «В гости к Дедушке Морозу», которую обеспечивает туристическое предприятие АО «Дед Мороз». Ребят ждут два незабываемых дня в Великом Устюге, где они встретятся с главным новогодним волшебником страны, познакомятся с исторической частью древнего русского города, посетят Дом Моды Деда Мороза и откроют для себя много интересных тайн, которые он поместил в своей вотчине.

Возвращение из сказочного путешествия запланировано на 18 января 2020 года.