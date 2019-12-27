Сорок восемь событий 2020 года

Автор: Редактор 27.12.2019

В Сыктывкаре презентовали «Событийный календарь Республики Коми – 2020». В издании «карманного» формата, что позволяет взять его с собой в путешествие, перечислены самые яркие события грядущего года, которые могут заинтересовать туристов – как жителей региона, так и гостей.

Краткое описание каждого события сопровождает яркая фотография, указаны телефоны и электронная почта организатора мероприятия (зачастую это управления культуры администраций городов и районов), с которым можно связаться, если возникнут вопросы по поводу приезда, размещения.

Всего в календаре 48 событий – фестивали, народные праздники, ярмарки, спортивные соревнования. Первым в календаре идет республиканский фестиваль православной духовой музыки «Вифлеемская звезда», который состоится 11-12 января в Сосногорске, а заключительное из перечисленных событий – международный туристский форум-выставка KomiExpoTravel, запланированный на 5-6 декабря в Сыктывкаре.

Это далеко не все, что можно будет посетить в Коми в следующем году, а только самое значимое и популярное. Как, например, республиканский конкурс-фестиваль современной коми песни «Василей» в Усть-Куломе (13 января), «Лямпиада» в Большелуге (21 марта), всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы Раисы Сметаниной в Выльгорте (29-31 марта), международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» в столице Коми (15-30 апреля), всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух» в Ыбе (20-21 июня), межрегиональный фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» в Выльгорте (3-5 июля), ижемский «Луд» (4-5 июля) и Усть-Цилемская горка (11-12 июля). Есть в календаре и события, которые пока мало известны даже жителям Коми, но обещают стать весьма популярными. Например, межрайонный фестиваль гармонистов «Вязовская гармошечка» пройдет лишь во второй раз. Состоится он 27 июня в селе Занулье Прилузского района.

Календарь выпущен Финно-угорским этнопарком при поддержке министерства культуры, туризма и архивного дела региона. Получить календарь можно бесплатно в туристском информационном центре Республики Коми. Также его будут раздавать на крупных российских выставках по туризму.

Анна ПОТЕХИНА

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