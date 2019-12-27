Праздники без чрезвычайных ситуаций

Учреждения социальной сферы республики готовы к безопасному проведению новогодних праздников. О мерах, принятых для защиты людей, рассказал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Валерий Коротин. Накануне новогодних каникул в учреждениях прошли внеплановые инструктажи по обеспечению безопасности в период проведения новогодних мероприятий, в том числе по усилению режима антитеррористической защищенности. В учреждениях разработаны графики круглосуточного дежурства персонала, усилены дежурные смены, проведены проверки всех средств связи.

В целом, как подчеркнул Валерий Коротин, обеспечен мониторинг ситуации, систем тепло-, газо-, водоснабжения, чтобы праздничные дни не омрачились чрезвычайными происшествиями.

По информации министерства, в отрасли социальной защиты республики сейчас 61 учреждение, в том числе 31 учреждение с круглосуточным пребыванием людей: шесть психоневрологических интернатов, семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 14 учреждений для детей в трудной жизненной ситуации, два центра для лиц без определенного места жительства, социально-оздоровительный центр, реабилитационный центр для детей.

Как пояснил Валерий Коротин, учреждения с круглосуточным пребыванием людей оснащены системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, обеспечены охраной. Во всех учреждениях отрасли проводятся плановые учения по отработке действий персонала и клиентов – получателей услуг в случае возникновения какой-либо угрозы. По словам Валерия Коротина, даже пожилые клиенты соцучреждений с пониманием относятся к таким мероприятиям, осознавая, что в случае нештатной ситуации правильные действия помогут сохранить здоровье и спасти жизнь. В детских учреждениях тренировки по безопасности часто проводятся в игровой форме.

В соответствии с требованиями действующего законодательства об антитеррористической защищенности все соцучреждения имеют паспорта безопасности, которые согласованы с сотрудниками Росгвардии и ФСБ. Ежегодно утверждается план мероприятий для повышения безопасности объектов. В рамках укрепления материально-технической базы учреждениям ежегодно выделяются средства на оснащение и поддержание на современном уровне системы видеонаблюдения, противопожарного оборудования, на модернизацию пропускного режима.

Кроме того, во всех учреждениях разработаны планы действий на случай возникновения угроз террористического характера. В зданиях установлен многоступенчатый контроль – начиная от проходной и заканчивая внутренними помещениями. Любой посетитель регистрируется, оставляет паспортные данные, объясняет, с какой целью пришел.

В каждом учреждении есть специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в функции которого входит организация занятий по антитеррористической деятельности. Формы такой работы в социальных учреждениях используются разные: от проведения лекций и установки стендов с информацией до организации специального антитеррористического выпуска радиогазеты, который организовали сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Нижний Одес Сосногорского района.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и соцзащиты РК