От сказки к культуре народа

24 декабря в Доме дружбы народов Республики Коми прошел круглый стол по теме «Культура и искусство как действенное средство патриотического воспитания и укрепления дружбы между народами». Участники обсудили итоги социального проекта «Театр родства и дружбы народов» – одного из победителей всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи. Одним из мероприятий проекта стал республиканский молодежный фестиваль театральных коллективов «Республика Коми – наш общий дом!», направленный на гармонизацию межнациональных отношений.

Как рассказала руководитель проекта Ксения Янкова, студии «Театра родства и дружбы народов» работали в пяти учреждениях среднего профессионального образования Сыктывкара: автомеханическом техникуме, медицинском колледже, гуманитарно-педагогическом колледже, агропромышленном и политехническом техникумах. Суть проекта состояла в том, что студенты сами выбирали сказку одного из народов мира и ставили по ней спектакль. Молодые артисты под руководством специалистов изучали актерское мастерство, сценическую речь, а также особенности культур разных народов, историю национальных костюмов.

Студенты гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова представили на молодежном фестивале театральных коллективов болгарскую народную сказку «Маменькина дочка». Юноши из автомеханического техникума поразили жюри спектаклем по мотивам коми народной сказки «Яг-морт». Учащиеся Коми республиканского агропромышленного техникума имени Николая Оплеснина перевоплотились в персонажей русской народной сказки «Гуси-лебеди», артисты из политехнического техникума показали украинскую народную сказку «Ивасик-телесик».

Грантовый конкурс молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи входит в платформу «Россия – страна возможностей», запущенную на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента страны Владимира Путина. В конкурсе могут принимать участие физические лица от 14 до 30 лет, молодежные коллективы, вузы, молодежные и детские общественные объединения.

Самые разные социологические опросы свидетельствуют, что одной из причин возникновения экстремизма является именно непонимание культуры другого народа. О том, как прошло знакомство с культурой и традициями чужой страны, в ходе круглого стола рассказали студентки медколледжа, которые выбрали для постановки азербайджанскую народную сказку «Хитрый лис». Они не скрывали, что погрузиться в абсолютно незнакомую до недавнего прошлого культуру южного народа северянкам было непросто. Зато они с интересом изучали историю страны, подбирали музыку, просматривали видеозаписи, чтобы убедительно изобразить и персонажей-зверей, и персонажей-людей с южным темпераментом.

Заместитель министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Попов поинтересовался у артисток, удалось ли им почувствовать выраженную в сказке душу народа Азербайджана, стала ли им ближе культура другой страны. Студентки сообщили, что проникнуться традициями и культурой Азербайджана им помогли преподаватели, теперь южный народ стал для них почти родным. Участники круглого стола отметили, что даже один этот итог говорит о том, что проект реализован успешно, поскольку основной его целью было содействие межкультурному и межрелигиозному согласию среди молодежи республики.

Проект поддержали руководители национально-культурных автономий Коми. Они подчеркнули, что проект представляет интересную форму взаимодействия с молодежью разных народов, межнациональный молодежный театр надо развивать. Со своей стороны представители автономий пообещали артистам поддержку: и национальные костюмы, и музыку, и даже массовку, если потребуется.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что проект, реализованный на средства федерального гранта, не должен стать историй, его необходимо не только продолжить на республиканском уровне, но и продвигать на уровне России.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Ксенией Янковой