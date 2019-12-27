Дети-сироты из Коми побывали на новогодней елке в Москве

Девять ребят из организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали участниками новогодней елки Министерства просвещения России.

По информации министерства образования региона, в этом году Минпросвещения России проводит новогоднюю елку для детей-сирот в четвертый раз. На торжествах в Москве побывали воспитанники интернатов от 10 до 14 лет. Все они отличники учебы, победители различных конкурсов и спортивных мероприятий. Праздничные мероприятия в рамках новогодней елки проходили с 24 по 27 декабря. От имени министра просвещения страны Ольги Васильевой с наступающим Новым годом детей поздравила заместитель министра Татьяна Синюгина.

Всего на торжество приехали 832 воспитанника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 85 субъектов Российской Федерации. Дети приняли участие в насыщенной культурной программе. Для них провели обзорную экскурсию по Москве, вечер знакомств, организовали посещение «Океанариума», ледового шоу «Спящая красавица» с участием олимпийских чемпионов Татьяны Навки, Алины Загитовой и других.

Галина ГАЕВА

Фото minobr.rkomi.ru