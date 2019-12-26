Нювчимские переливы

В 1904 году в поселке Нювчим Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (сейчас это Сыктывдинский район Коми) была открыта библиотека. В то время Нювчим был оживленным населенным пунктом, выросшим рядом с чугунолитейным заводом. Рабочий поселок славился не только изделиями из чугуна, но и своими баранками и кружевами местных мастериц. Об истории поселка узнали участники праздника, посвященного 115-летию местной библиотеки и столетию со дня рождения художника Павла Семячкова, уроженца поселка. Вечер, который прошел в Нювчимской библиотеке 20 декабря, посетил и журналист «Республики».

Как рассказала изданию заведующая поселковой библиотекой Анна Недорезова, в 1904 году Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народных библиотек по уездам губерний. Благодаря этому появилось 48 новых библиотек, в том числе и народная библиотека-читальня в Нювчиме. Первый библиотекарь Аполлинария Кашина учила детей и взрослых чтению, сама читала по вечерам вслух землякам газеты. Из своих сбережений приобретала литературу и периодические издания, сохраняла имеющийся книжный фонд. На содержание библиотеки выделялось всего сто рублей в год.

В 1916-1917 годах от уездных земств и общественных организаций стала поступать политическая литература. По имеющимся данным, в этот период Нювчимскую библиотеку посещало до двухсот читателей.

– Наша библиотека прошла славный исторический путь от маленькой избы-читальни до библиотеки с большим книжным фондом, – отметила Анна Недорезова. – С годами изменялись задачи, но неизменной оставалась цель: приобщение к книге и чтению, воспитание высоконравственного человека, патриота своей страны. За более чем сто лет в библиотеке сменилось несколько поколений специалистов, которые стали друг другу учителями, наставниками, просто близкими людьми. Сейчас библиотека изменилась: читателей встречают современные баннеры, информационные стенды, радует глаз приятный интерьер и, конечно, обновленный книжный фонд.

Библиотеку поздравляли коллеги из Выльгорта, сотрудники сельской администрации, социальные работники, читатели и бывшие библиотекари. В частности, Галина Савельева проработала в Нювчимской библиотеке с 1959 по 1992 год. Она рассказала о своей работе, о том, как в советское время читатели моментально разбирали новые книги и свежую периодику, как библиотекари носили зимой по льду водохранилища книги и журналы работающим в лесу заводским углежогам.

В те годы работа библиотеки оценивалась не только по количеству выданных книг и проведенных массовых мероприятий, но и по качеству работы колхозов и лесопунктов. В библиотеке устраивались громкие читки книг и газетных статей, выделяли передвижки в лесопункты и на чугунолитейный завод. В 1960-х годах книжный фонд составлял около 15 тысяч экземпляров. Журналов было около полусотни наименований, а газет порядка пятнадцати. Ныне библиотечный фонд менее десяти тысяч экземпляров.

В 1976 году библиотеки Сыктывдинского района были объединены в одну структуру, и Нювчимская библиотека стала филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной системы. В 1977 году библиотеке в Нювчиме было присвоено звание «Библиотека отличной работы».

В 2017 году в библиотеке была открыта музейная экспозиция «Нювчимские переливы», на которой представлены экспонаты Нювчимского чугунолитейного завода, предметы старинного быта поселка. Библиотека принимает участие в реализации местного экскурсионного маршрута.

Вторая часть мероприятия была посвящена художнику Павлу Семячкову. О нем рассказали внук художника Павел и научный сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева. Они сходили к родовому дому художника. Сейчас там никто не живет, и внутрь зайти не удалось.

Сто лет со дня рождения Павла Семячкова исполнится 31 декабря. Художник родился и вырос в Нювчиме, прожив 84 года. Из них девять лет отдал военной службе, был на фронте разведчиком железнодорожных войск. После демобилизации вернулся в Сыктывкар и устроился художником-оформителем в краеведческий музей. В 1950 году Семячков перешел на работу в Художественный фонд Коми АССР. Он не получил художественного образования, но упорным трудом и самообразованием достиг настоящего профессионализма. Несмотря на слабое здоровье, он проехал всю республику, запечатлел пейзажи и людей, живущих и работающих в суровых условиях севера: геологов, лесорубов, доярок, газовиков. Семячков успешно работал и в книжной графике, а также в области карикатуры.

20 декабря в Национальной галерее Республики Коми открылась выставка «В пути. Павлу Семячкову 100 лет». Большую часть экспонатов предоставила семья художника. Это наброски, эскизы, иллюстрации к книгам, изданным в Сыктывкаре в 1960-70-е годы, карикатуры для журнала «Чушканзi». На фотографиях из семейного архива можно увидеть не только самого художника, но и других деятелей искусства Коми края. Гвоздем выставки стал фронтовой блокнот Павла Семячкова, куда его однополчане вписывали свои пожелания, сочиненные стихи, помещали фотографии, трофейные открытки.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора