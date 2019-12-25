В столице открылись ледовые городки

В минувший вторник специальной комиссией в Сыктывкаре официально были открыты ледовые городки и елки.

Комиссия во главе с мэром города Натальей Хозяиновой проверила обустройство новогодних городков в микрорайонах Орбита, Давпон, Верхний и Нижний Чов, Лесозавод, Сосновая поляна, пригородных поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка.

Как сообщила пресс-служба администрации столицы, с этого года привычные ледовые композиции сменились светящимися фигурами сказочных персонажей. А в Верхней Максаковке и Краснозатонском впервые были установлены новые искусственные ели высотой по восемь метров каждая.

В ходе приемки комиссией были внесены предложения, в частности, добавить гирлянды и игрушки на некоторых объектах, что и будет сделано в ближайшие дни. Также принято решение в следующем году установить большее количество светящихся фигур, которые очень понравились сыктывкарцам.

Днем ранее комиссия провела плановую проверку готовности ледового городка на Стефановской площади на предмет безопасности конструкций горок, катка, а также праздничного освещения ледовых фигур и елки. В ходе осмотра нарушений выявлено не было. Официальное открытие главной елки столицы Коми пройдет 26 декабря в 16 часов.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф