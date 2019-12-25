Новые возможности для юных талантов

В Сыктывкаре в 2020 году в семи образовательных организациях откроются «Точки роста». Об этом сообщила начальник столичного управления образования Ольга Бригида на последней в уходящем году общегородской планерке.

Уже 15 января, сразу после новогодних каникул, новые «Точки роста» откроются в средней общеобразовательной школе №22, Лицее народной дипломатии и Коми национальной гимназии. А 1 сентября 2020 года будет открыто еще пять таких же центров в школах №№ 25, 27, 28 и Русской гимназии. На базе этих центров будут реализованы современные программы, развивающие цифровую грамотность, основы программирования, прототипирования, кибербезопасности, медиаграмотности, безопасного поведения: «Безопасность 0+», «Журналистика», «Графический дизайн», «Робототехника», «3D-моделирование», «Информационная безопасность» и другие.

Также в будущем году часть образовательных учреждений смогут обновить и модернизировать свою материально-техническую базу на грантовые средства. Так, Лицей №1 получил грант в размере 4,9 миллиона рублей на реализацию программ по развитию инженерного мышления и цифровых навыков на основе математического и компьютерного моделирования в рамках конкурсного отбора федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Лицей народной дипломатии получил грант в размере 5,9 миллиона рублей на создание виртуальных лабораторий для изучения математики, информатики, технологии. На базе лицея будут реализованы совместные образовательные мероприятия для учащихся школ города, тематические смены детских оздоровительных лагерей, образовательные проекты, проведены стажировки для учащихся и учителей, соревнования по развитию IT-компетенций по отдельным направлениям.

Кроме того, по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках проекта «Успех каждого ребенка» победителем стал Дворец творчества детей и учащейся молодежи. В следующем году там будут созданы 60 новых мест дополнительного образования детей и приобретена компьютерная техника для реализации программы «3D-моделирование». Стоимость проекта составила почти 400 тысяч рублей.

Центр психолого-педагогичес-кой, медицинской и социальной помощи стал победителем конкурсного отбора федерального министерства просвещения на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Сумма гранта 3,2 миллиона рублей в 2020 году будет направлена на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в том числе одаренных. Там начнут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы, включающие в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф