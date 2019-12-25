Новаторы Севера собрались в Сыктывкаре

20 декабря в столице Коми прошел первый межрегиональный слет «Новаторы Севера». По замыслу организаторов это мероприятие должно стать стимулом для приумножения научно-инновационного потенциала республики, отправной точкой для успешной реализации инновационных проектов, развития научно-исследовательской деятельности молодых ученых.

Мероприятие прошло в Коми научном центре Уральского отделения РАН. Участников слета приветствовал временно исполняющий обязанности директора центра Алексей Самарин. Он отметил, что слет новаторов – мероприятие, в формате которого могут познакомиться и обменяться мнениями опытные исследователи, ученые и начинающие новаторы, студенты и школьники, только вступающие на путь изобретательства. И для каждого новичка на этом пути важно знать, что в Коми есть условия для того, чтобы воплотить в жизнь научные замыслы. Слет задуман как школа для юных новаторов, где они могут узнать, как сделать первые шаги к реализации своего проекта, где найти финансовую поддержку, у кого попросить квалифицированного совета.

Алексей Самарин подчеркнул, что в новом веке Россия идет по пути развития инновационного потенциала, создания современных технологий. Для инновационного прорыва необходимо, чтобы молодые изобретатели не боялись развивать и реализовывать на практике свои идеи. Не секрет, что в основе информационных технологий, перевернувших мир, лежит работа изобретателей, которые создавали первые компьютеры и компьютерные программы, не имея большой финансовой поддержки, но веря в успех.

– Главное – не бояться и верить в себя, – напутствовал молодых изобретателей Алексей Самарин.

От лица организаторов мероприятия собравшихся приветствовала представитель Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Елена Полшведкина. Она сообщила, что слет новаторов Севера – межрегиональная площадка, где представлены как успешно реализованные инновации, так и задумки начинающих изобретателей. Елена Полшведкина заверила, что слет станет ежегодным.

О возможностях, которые предоставляются начинающим изобретателям в регионе, рассказал начальник центра стратегических исследований проектов Коми республиканской академии государственной службы и управления Дмитрий Попов. В рамках плана инновационного развития региона в Коми реализуется образовательно-акселерационная программа «Кулибин», направленная на выявление актуальных и перспективных инновационных бизнес-проектов, поддержку новаторов, подготовку проектов для участия в федеральных и региональных грантовых конкурсах.

– Со стадии, когда есть только идея, какое-то видение будущего проекта, мы помогаем изобретателям довести эту идею до реального бизнеса, найти источники финансирования, – сообщил Дмитрий Попов.

Программа реализуется второй год. В прошлом году в акселерационную программу попали около двадцати человек, уже есть реальный результат: в ближайшее время будет запущен первый инновационный проект: энергоэффективная система гидропоники. Благодаря разработкам начинающих изобретателей затраты на электричество снизились в десять раз. Уже есть покупатели, готовые применить энергоэффективную систему на практике.

В этом году в акселерационную программу «Кулибин» попали десять проектов, из них четыре получили суммарное финансирование в 4,5 миллиона рублей через федеральные гранты.

С ноября 2018 года в Коми началась реализация проекта «Легион умников». На базе центральных библиотек городов и районов республики были открыты общедоступные центры информации и поддержки интеллектуального творчества. Каждый такой центр предоставляет комплекс услуг для молодежи, направленный на популяризацию интеллектуального творчества и предпринимательства среди детей и молодежи.

В фойе участники слета могли ознакомиться с разработками ученых Коми, которые уже внедряются в жизнь. Особый интерес вызывала прозрачная емкость с бурлящей в ней загадочной жидкостью, которая, как выяснилось, является питательной средой для микроводорослей. Они имеют самый широкий спектр использования: применяются в сельском хозяйстве, фармацевтике, экологии. Могут использоваться как биостимулятор для выращивания растений, как биорекультиватор для загрязненной почвы. Но наибольший интерес у женщин вызвали омолаживающие маски для лица с использованием этих микроводорослей. Разочаровала разве что неброская тара для косметического средства. Участницы слета сошлись во мнении, что в другой упаковке маска с такими свойствами, которые расписывали ее создатели, стала бы достойным конкурентом широко разрекламированной косметике.

Людмила ВЛАСОВА

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