Модельных библиотек в Коми стало больше

Восьмая модельная библиотека открылась в Республике Коми 25 декабря. Накануне Нового года статус модельной получила Центральная детская библиотека села Объячево. Также на этой неделе стала модельной Центральная библиотека имени Михаила Лебедева села Корткерос.

12 декабря в статусе модельной открылась после модернизации библиотека-филиал Троицко-Печорской централизованной библиотечной системы. Она также выиграла конкурсный отбор национального проекта «Культура» и получила возможность преобразовать библиотечное пространство в современную интерактивную площадку.

Напомним, первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Коми 15 октября. Новый стандарт был воплощен на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара. Восьмого ноября в столице республики открылась вторая модельная библиотека – Центральная городская детская библиотека.

Первой сельской модельной библиотекой в регионе стала детская межпоселенческая библиотека Ижмы. Практически одновременно с этим открылись модельные библиотеки в двух городах – Усинске и Сосногорске.

Библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации масштабного национального проекта «Культура». Всего по итогам всероссийского конкурсного отбора в этом году модернизировано 110 библиотек по всей стране. К 2024 году в каждом регионе России должны быть созданы такие учреждения. В Северо-Западном федеральном округе в этом году будет обновлено восемнадцать библиотек, в следующем – шестнадцать. Коми занимает лидирующие позиции в стране по количеству открытых библиотек модельного стандарта. В республике было запланировано до конца года открыть ряд модельных библиотек. Помимо вышеперечисленных, за счет средств республиканского бюджета по новому стандарту переоборудуют Детскую библиотеку в селе Усть-Кулом.

Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате их посещаемость должна увеличиться в полтора-два раза.

План по созданию модельных библиотек в Коми появился раньше, чем эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Он был разработан и вступил в действие по поручению главы региона Сергея Гапликова в 2018 году, объявленном Годом культуры в республике. В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно перевести все библиотеки Коми на новый модельный стандарт.

Артур АРТЕЕВ

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ